El juicio entre Amber Heard y Jhonny Deep está en su momento mas álgido, y estalló por el aire cuando la actriz declaró que fue violada por Deep con una botella. Heard comenzó su declaración diciendo: "Ya no quiero hacer esto, no puedo creer que tenga que hacer esto", sollozó.

Y luego, contó como Depp la arrojó sobre un mueble y la penetró con una botella. La entonces esposa, dijo haber pensado: "Espero que no esté rota. Tenía la botella dentro de mí y me la metía una y otra vez", describió.

El hecho ocurrió cuando acababan de casarse, y según el testimonio el desencadenante de la discusión habían sido los celos de Depp, por el actor Eddie Redmayne, quien trabajó junto a ella en "La chica danesa".

Heard aseguró que su esposo la arrojó contra una mesa de ping-pong y esta se rompió. Posteriormente, le arrancó el camisón y quedó completamente desnuda. "No podía levantarme. Pensé que él me estaba golpeando. Podía sentir presión en mi hueso púbico. Miré a mi alrededor y vi tantos vidrios rotos. Solo recuerdo haber pensado: 'Por favor, Dios, por favor, que no se rompa'", dijo entre lágrimas.