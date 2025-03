Primera Hora Discurso de Milei: "No dijo nada nuevo; no hubo rating, no hubo interés en oírlo" Sobre la agresión de Santiago Caputo al diputado radical Facundo Manes, Gustavo Córdoba señaló: "Se nota que el Gobierno no ha podido salir del criptogate e intentan generar situaciones de alto impacto para zafar. Hay una pulsión por agredir al que piensa diferente". El director de la consultora Zuban Córdoba consideró "llamativa la falta de datos concretos, ciertos, en el discurso de Milei", y alertó que "El criptogate lo que más afectó fue la reputación del presidente Milei. La falta de experiencia previa les está pasando factura", sintetizó.