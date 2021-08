El argentino Alejandro Cuervo es el único mago profesional de la Argentina y el mundo con síndrome de Down. Además, de actor y educador ambiental egresado de la Universidad Austral con pasantía en Cascos Verdes, fue nombrado Personalidad destacada de la ciudad de Lanús, estudió Capacitación laboral y toma clases de Teatro y Comedia Musical en la escuela “Las Ilusiones” mientras participa en la obra “QUIER

Las personas con síndrome de Down nacen con un cromosoma extra. En vez de los habituales 23 pares, tienen 22 pares y un trío.

Este trastorno genético -conocido como una "trisomía"- les da características físicas particulares, como un rostro más plano y una estatura más baja y también causa retrasos en su desarrollo físico e intelectual, provocando deficiencias que suelen ser de leves a moderadas.

Cerca del 40% de las personas con síndrome de Down también nacen con algunos defectos cardíacos y muchos tienen problemas respiratorios, visuales, auditivos o de tiroides, según detalla la Asociación Nacional para el Síndrome de Down de EE.UU. (NADS, por sus siglas en inglés).

El MagoAle -su nombre artístico- contó que llegó a esta inusual profesión gracias a su amor por la actuación, que nació cuando era pequeño, cuando hacía obras en su colegio, y sigue siendo su principal pasión.

"Yo hago teatro con la compañía de la directora Nina Ávila y en 2014 me presentó a Omi", explicó.

"Omi" -o MagOmi- es Omar Sauchuk, el hombre que le enseñó a Alejandro a hacer magia y que desde hace siete años es su compañero de escena en el proyecto "Magia Inclusiva".

La idea fue de Nina Ávila, pareja de Sauchuk, que es vicedirectora de la compañía de arte "Las Ilusiones", integrada por más de 400 artistas con capacidades diferentes, entre ellos Alejandro.

"Yo hacía un show de magia y necesitaba un asistente. Nina me propuso que fuera Ale", cuenta Omi, quién también se sumó a la charla que le dio a BBC Mundo (y pidió que lo llamemos por su sobrenombre).

Omi, quien también es actor y brinda talleres de teatro para personas con discapacidad, recuerda que no llevaba ni tres meses enseñándole magia a Ale cuando realizaron su primer espectáculo juntos. A pesar de su falta de experiencia, MagOmi dice que su joven aprendiz brilló.

"Lo que tiene la magia es que es muy mecánico. En una presentación de magia hay un 20% que es técnica y el 80% es actoral. Alejandro es un gran actor", resume.

Por su parte, MagoAle cuenta que disfrutó de hacer magia desde el día uno, aunque reconoce que aún hoy enfrenta desafíos a la hora de ejercer su profesión.

"A veces me pongo un poquito nervioso cuando hablo, para poder hablar tranquilo", cuenta el joven, en referencia a sus dificultades para comunicarse."Pero me siento cómodo con la gente, cuando escucho los aplausos me pongo recontento y eso es lo que me enamora de la magia".

En el verano austral de 2016 y 2017 en lo que sería su primera experiencia afuera de su casa, llevó el espectáculo a Mar del Plata, la meca del teatro estival en Argentina.

"Estuvo muy bueno, estuvimos trabajando todo el verano", recuerda. De todas formas, a pesar de que estaba en un lugar nuevo y sin su familia, asegura que se sintió tranquilo.Lo único que lo ponía un poco nervioso era una actividad que hacían en el acuario. "Era con lobos marinos y me daba cuiqui que me mordieran", cuenta divertido.

En 2018 hicieron su primera gira internacional en España, con una serie de shows coordinados por la fundación española Abracadabra, que realiza espectáculos con fines sociales, y auspiciados por la Cancillería argentina.

También fueron invitados a hacer una exposición en la escuela del reconocido mago español Juan Tamariz, quien les cedió un teatro para realizar algunas funciones. Al viaje los acompañó Patricia, la madre de Alejandro.

"Era un teatro enorme", recuerda el MagoAle del espectáculo que brindaron en Madrid. "Fue impresionante". También hicieron presentaciones en Barcelona y Valladolid.

Lo que más recuerda de su viaje fue visitar el estadio donde hasta hace poco jugó su ídolo y compatriota Lionel Messi. "Es la cancha más hermosa del mundo", dice del famoso Camp Nou.

"Me encantaría conocerlo a Messi y mostrarle los trucos de magia", dice ilusionado