Alec Baldwin dio su primera entrevista después del confuso episodio en que murió la directora de fotografía de la película que estaba rodando. El actor se preguntó cómo la bala que mató accidentalmente a Halyna Hutchins, terminó en un arma en el set de la película Rust, hablando sobre el tiroteo fatal en una larga y emotiva entrevista para la cadena ABC.

El actor dijo que no apretó el gatillo del arma que mató a Hutchins, de 42 años, y lesionó al director Joel Souza, de 48. El arma que sostenía, que Baldwin creía segura, se disparó durante los ensayos para el western, en un incidente.

En un clip de la entrevista publicado el miércoles, Stephanopoulos, el entrevistador, le pidió a Baldwin, quien también era productor de la película, que confirmara que el guión no requería que se apretara el gatillo. “Bueno, no se apretó el gatillo. No apreté el gatillo ”, dice Baldwin.

"¿Así que nunca apretó el gatillo?" pregunta Stephanopoulos. "No no no no. Nunca apuntaría con un arma a nadie y les apretaría el gatillo. Nunca”, respondió Baldwin. El actor dijo que "soltó el martillo" del arma y el arma se disparó. “Nunca apreté el gatillo”, dijo.

Baldwin también describió que conoció al esposo de Hutchins después del tiroteo y dijo que le dijo que estaba "dispuesto a hacer todo lo posible para cooperar". "No sabía qué decir", dijo Baldwin sobre su encuentro con Matthew Hutchins. “Me abrazó y me dijo: 'Supongo que vamos a pasar por esto juntos'”.