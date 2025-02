El Ínterin Un psicoanalista de 97 años coordina un grupo de nonagenarios "Es para contar y compartir experiencias de vida que son difíciles de compartir con gente de otras generaciones", explicó Alberto Chab. "Yo me sigo sorprendiendo hoy mismo cuando me llaman centenares de personas para integrar el grupo. Hasta de Canadá me llamaron", graficó.