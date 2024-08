En una entrevista con el diario español El País, Alberto Fernández se pronunció sobre las acusaciones de violencia de género que ha recibido por parte de su expareja, Fabiola Yañez. Durante la entrevista, que tuvo lugar en su departamento de Puerto Madero, Fernández declaró: "Estoy acusado de algo que no he hecho".

La conversación, que se extendió por aproximadamente una hora y media, incluyó la presencia de la abogada Mariana Arce, quien acompañó al ex presidente durante la entrevista. Fernández expresó su incredulidad respecto a las pruebas presentadas en su contra, que incluyen fotografías en las que se observa a Yañez con un ojo morado y moretones en el brazo. Estas imágenes fueron divulgadas en medios argentinos tras la solicitud de la entrevista.

El exmandatario negó enérgicamente las acusaciones, afirmando: "No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer". En este sentido, indicó que su defensa no se basará en declaraciones a la prensa, sino que buscará probar su inocencia ante la justicia. Fernández también sugirió que "alguien la incentivó a denunciarlo", una afirmación que añade un componente de controversia a la situación.

En el transcurso de la entrevista, Fernández reflexionó sobre su relación con Yañez, señalando que su convivencia en la Quinta de Olivos estuvo marcada por conflictos, aunque no pudo recordar un episodio específico en el que ella lo acusara de maltratos. Afirmó que ha tenido relaciones anteriores sin haber enfrentado acusaciones similares, y manifestó su intención de esperar el desarrollo del proceso judicial para presentar su defensa. "Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva", afirmó.

Durante la conversación, el ex presidente también abordó el tema de las políticas de género que promovió durante su mandato, subrayando que en situaciones como la que enfrenta, la carga de la prueba recae en el hombre, quien es considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario. "Yo la voy a probar", aseguró Fernández, reiterando su compromiso de demostrar su inocencia.

Fernández, al referirse a la situación personal de Yañez, manifestó que no desea exponerla públicamente y que, para responder a ciertas preguntas, tendría que revelar detalles que considera inapropiados. "No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando", enfatizó. En relación a una afirmación específica de Yañez sobre haber sido golpeada durante tres días, Fernández negó categóricamente dicha declaración, aclarando que no la agredió y que comprende el contexto en que se hizo esa afirmación.

Finalmente, el ex mandatario reflexionó sobre la naturaleza de las discusiones en las relaciones de pareja, indicando que si bien reconoce que pueden ocurrir intercambios verbales intensos, eso no se traduce en violencia física. "Si eso fuera así, yo también lo padecí", concluyó, afirmando que, como cualquier pareja, han tenido sus diferencias, pero que su intención es esclarecer la situación en el ámbito judicial.