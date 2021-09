Era quizás, el triunfo mas importante en materia de política exterior del gobierno de Alberto Fernández. En el día de hoy hubiese obtenido la presidencia por tempore de la CELAC, pero no pudo ser.

La crisis política interna lo impidió. Fernández no pudo viajar, o mejor dicho, no quiso hacerlo para no dejar el país en manos de Cristina Kirchner. Mandó a Felipe Sola, entonces Canciller, a representarlo y aun así en ausencia, se hubiese quedado con ese lugar simbólicamente relevante.

Pero lo echó a Felipe cuando ya estaba en México. Ya despedido, Sola debe haberse ido a la playa o algo similar, pero la Argentina se quedó sin nadie en el encuentro y se decidió definir la presidencia dentro de "varios meses". El costo de la crisis fue alto, hacia adentro y hacia afuera.