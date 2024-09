En la madrugada del lunes, un trágico accidente se registró en la ruta nacional 66, en la provincia de Jujuy, donde un micro de larga distancia colisionó de manera frontal con un automóvil, resultando en la muerte de cuatro personas.

Ocurrió aproximadamente a la 1 a.m. en la zona de Las Pampitas. Un micro de la empresa Via Tac, que se dirigía hacia la provincia de Córdoba, transportaba a 35 pasajeros y dos choferes cuando, por razones aún no determinadas, un Chevrolet Onyx que se desplazaba hacia la capital jujeña impactó violentamente contra el vehículo de mayor tamaño.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se sugiere que el Chevrolet habría embestido al micro, provocando que este último volcara sobre uno de sus laterales en la banquina de la ruta. El impacto resultó fatal para el conductor del auto y tres pasajeros del colectivo, quienes perdieron la vida en el lugar del accidente.

Además, se informó que 28 de los 37 ocupantes del autobús presentaron diversas lesiones. De ellos, 20 fueron ingresados en observación en el hospital Dr. Arturo Zabala de Perico, mientras que ocho personas más fueron trasladadas al hospital Pablo Soria de la ciudad de San Salvador de Jujuy debido a los traumatismos sufridos en el accidente.

Las autoridades interrumpieron el tránsito vehicular en la ruta durante varias horas para llevar a cabo las tareas de rescate y determinar las causas del siniestro. Personal de Bomberos y Criminalística trabajó en el lugar, recuperando los cuerpos de las personas fallecidas que habían quedado atrapadas en el interior del colectivo, los cuales fueron trasladados a la morgue judicial de Alto Comedero.