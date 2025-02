Entrevista Marcos Novaro "El Gobierno no tiene ninguna estrategia de contención de la crisis" El politólogo Marcos Novaro dialogó con Fernando Carnota sobre las consecuencias del escándalo Libra. "Milei se tiene que hacer cargo, no es la primera vez que se involucra en algo así. Parece que aún no tomó dimensión. El es el Presidente, no es su tuit personal", expresó.