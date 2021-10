La ex ejecutiva y denunciante de Facebook, Frances Haugen, cuyas revelaciones han llevado al gigante de las redes sociales a una crisis, ha lanzado una nueva crítica punzante a Mark Zuckerberg, diciendo que no ha mostrado ninguna disposición para proteger al público del daño que está causando su empresa.

Haugen le dijo al Observer que el fundador y director ejecutivo de Facebook no había mostrado el deseo de dirigir la empresa de una manera que proteja al público de las consecuencias del contenido dañino.

Su intervención se produjo cuando aumentó la presión sobre el negocio de casi $ 1 billón de dólares luego de una nueva ola de revelaciones basadas en documentos filtrados por Haugen, un ex empleado de Facebook. The New York Times informó que los trabajadores habían advertido repetidamente que Facebook estaba siendo inundado con afirmaciones falsas sobre el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 como fraudulentas y creían que la compañía debería haber hecho más para abordarlo.

La ex ejecutiva del gigante tecnológico, que comparecerá ante parlamentarios y colegas en Westminster el lunes, dijo que Zuckerberg, que controla el negocio a través de la mayoría de sus acciones con derecho a voto, no ha mostrado ninguna voluntad de proteger al público.

“En este momento, Mark no rinde cuentas. Tiene todo el control. No tiene supervisión y no ha demostrado que esté dispuesto a gobernar la empresa al nivel necesario para la seguridad pública", dijo.

Añadió que dar a todos los accionistas la misma voz en el funcionamiento de la empresa daría lugar a cambios en la parte superior. “Creo en los derechos de los accionistas y los accionistas, o los accionistas menos Mark, llevan años pidiendo una acción un voto. Y la razón de esto es que estoy bastante seguro de que los accionistas elegirían otro liderazgo si tuvieran una opción".