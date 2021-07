Nati Jota es una influencer, pasa mucho tiempo en las redes, pero al mismo tiempo, está sufriendo mucho esa presencia. Se ha vuelto víctima de quienes las utilizar para agredir.

Jota, decidió subir una foto del jugador de la Selección Argentina, Joaquín "Tucu" Correa en paños menores con la leyenda “Un poco del Tucu en bolas para descomprimir”. A partir de ahí, recibió toda clase de epítetos.

“Me tienen tan harta. Subo una foto del Tucu en ropa interior que subieron ellos y me cuestionan que después me quejo de que suben algo mío. 1) ¿Saben la cantidad de comentarios que recibo de mis tetas o mi orto o las pajas que se harían y no digo nada?; 2) ¿No les da para entender que es distinto?”, escribió Nati, cuando la acusaron de cosificar al jugador.

Para peor después, fue víctima de acoso sexual por parte de un usuario que comenzó a enviarle fotos suyas desnudo.