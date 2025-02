El Ínterin Palma Cané sobre el Criptogate: "El agua no se va a desbordar, pero esto no va a salir gratis" Para el analista de mercados internacionales, se trata de "un hecho grave, que ha afectado la credibilidad de la palabra del Presidente y provoca un elevado grado de incertidumbre económica, política y electoral. Mis colegas de afuera no entienden cómo pudo haber pasado esto. La entrevista de ayer me pareció medio patética. El Presidente está rodeado de muy poca gente y de muy baja calidad. No se puede aceptar esto que pasó", sentenció.