Entrevista al diputado de la UCR Francisco Monti sobre el acuerdo con el Fondo: "Gran parte de la política va a querer joder al Gobierno" "Argentina no tiene espacio para incertidumbre . El acuerdo con el Fondo no está consolidado", aseguró Francisco Monti, diputado de la UCR. También aseguró que "el DNU no es inconstitucional".