Se cumplan 28 años del crimen de José Luis Cabezas y su hermana Gladys relató un impactante episodio que vivió su hijo, sobrino del fotógrafo, al encontrarse, de manera casual, cara a cara con uno de los asesinos.

Fue "hace 15 o 20 días", recordó Gladys Cabezas. Su hijo fue a un recital en Baradero y al comprar un choripán en un puesto del lugar se topó, sin saberlo, con Horacio Braga.

“Mi hijo quedó perplejo, como quedaron ustedes y yo cuando me enteré, y se fue al recital. Al recital no lo pudo disfrutar. Se puso a pensar: ‘este tipo fue el que mató a mi tío, fue el que cagó a mi familia’”, reveló Gladys.

Pero no quedó ahí la situación, porque el joven, luego de haber procesado la información, encaró al asesino y lo empezó a filmar. “Bueno, loco, yo te lo dije y no me dijiste nada, y ahora me venís a filmar”, fue la respuesta que obtuvo.

“Era Braga, uno de los asesinos, de Los Horneros. Ese Braga fue el que cuando estuvo borracho contó que había matado a Cabezas, y por eso lo agarraron. Para ellos es un triunfo”, exclamó la hermana del fotógrafo asesinado.