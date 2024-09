Entrevista a Bertie Benegas Lynch "Lo de Guzmán me parece de una sinceridad absoluta" "No quiero usar políticamente lo de Alberto Fernández, pero son unos sátrapas, sobre la cuarentena y sus políticas de género", dijo el diputado de la Libertad Avanza. En tanto, aseguró que "no estamos en contra de los jubilados, se manoteó la caja del Estado de forma constante".