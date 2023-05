Jorge Macri, pre candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habló con Eduardo Serenellini en Pulso Continental.

"Tenemos que recuperar el rumbo, la gente la está pasando muy mal. Estamos viviendo una crisis que a la clase media la deja bajo la línea de pobreza"

-"El esfuerzo se lo pedimos siempre al ciudadano de a pie"

-"Voy a ser candidato, la PASO nos permite que la gente elija. Soy uno de los candidatos de Horacio Rodriguez Larreta"

-"No hablé con Vidal, ella me dijo que quiere ser candidata a presidenta, me dijo que no era candidata en la ciudad. Sé que habla con Mauricio"

-"Una mujer amenazada por violencia de género podría portar una taser si lo acepta la justicia. Todos los días vemos situaciones que no alcanzan con un botón antipánico"

-(Por los dichos de Quirós: "Puede ser que el mejor candidato no seamos ni Jorge, ni yo") "No hablo por los demás, yo hablo de mis propuestas y lo que puedo hacer diferente."