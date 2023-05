Principales conceptos de Julio Cobos en diálogo con el Rifle Varela y equipo en ‘Elijo Creer’:

“La inseguridad y la inflación son los problemas que preocupan a la gente. Deberemos hacer propuestas concretas. La UCR se reunirá en Córdoba para elaborar pautas que permitan comenzar a debatir en JxC”.

“En nuestra concepción como provincia vitivinícola, la tolerancia de alcohol de 0,5% no es motivo de los accidentes que se producen. Por eso nos oponemos al proyecto de alcohol cero”.

“La no presentación de Macri, de Alberto y de Cristina da una oportunidad para renovar las dirigencias políticas. Cristina no tiene ningún impedimento, ni judicial ni de ningún tipo, simplemente decidió no ser candidata”.

“Hoy por hoy existen dos candidatos, Gerardo Morales y Facundo Manes. Lo ideal sería llevar un solo candidato a la interna de JxC aumentaría las posibilidades de la UCR. Creo que esta vez tendremos una mayor incidencia en JxC”.

"Si se admiten las fórmulas cruzadas en la PASO de JxC, habrá que dar libertad de acción. Habrá que ver si la Convención Radical lo admite, esto se sabrá el 14 de junio".

