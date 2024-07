Bravo.Continental Jorge Pizarro: "Es inexplicable la orfandad en la que me dejó Cancillería con mi detención en Venezuela" "En un día y medio no pude ir al baño libremente, no me dieron ni un vaso de agua. Me separaron de mis pertenencias, no me permitieron usar abrigo. Me dañaron mi teléfono. El jefe del grupo militar, además de gritar y no aceptar preguntas, hasta me impidió que lo mirara a los ojos. Me interrogaron menos de diez veces, siempre eran las mismas preguntas", describió el periodista al que se le impidió su entrada a Venezuela, país del que volvió en las últimas horas.