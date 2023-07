El precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo que “no tenemos reservas, pagamos con un préstamo y seguimos sin poder resolver los problemas de fondo”.

“Si soy Jefe de Gobierno voy a tener conflictos seguidos con los metrodelegados”, expresó. “Quieren volver a reducir la hora de trabajo cuando trabajan cuatro horas y media”, agregó.

También se refirió al paro en el inicio de clases. “Es inaceptable el paro de un gremio cuando empiecen las clases. El que no trabaja, no cobra. No se les pagará la jornada de trabajo”, aseguró.

Sobre el sistema de votación en las PASO, dijo que “será fácil y rápido”. Por último aseguró que ”es muy importante el triunfo en Chubut, hay una voluntad de cambiar".