El senador nacional por la UCR, Pablo Blanco, habló en Santo Continental con Santo Biasatti y equipo.

Sobre Ariel Lijo: ''Desde el primer día que Lijo fue anunciado como candidato manifesté que esa vacante le corresponde a una jurista mujer''

''Si continúa el procedimiento y va al recinto yo voy a sostener por supuesto el voto en contra. Creo que no tiene los votos para la aprobación en el recinto, necesita los dos tercios de los presentes, 48 votos, no creo que en este momento los tenga'':

Sobre la fórmula de movilidad jubilatoria:''Por lo que pude averiguar ayer están los votos para aprobar la media sanción de diputados tal cual salió de la otra cámara.

'Sobre las dietas de los senadores:''Se dicen cifras que no son ciertas. Ningún senador cobra $9 millones como dijo el Presidente de la Nación, que es muy rápido para decir mentiras'' ''Que me explique cómo de un bruto de $7 millones doscientos cómo es la dieta del mes anterior, aplicándole un 6% llega a $9 millones, me preocupa que un economista maneje con esa ligereza cálculos que no son ciertos''