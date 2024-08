La legisladora libertaria reveló chats sobre cómo se armó la visita a represores en el penal de Ezeiza. "Presenté los mensajes de quienes organizaron esta llegada al penal. Me sentí amenazada y presenté la pruebas ante el juez. Pedí una investigación en Diputados", explicó Lourdes Arrieta, diputada de la Libertad Avanza.

“Nadie me notificó de forma oficial que me echaran del bloque”, aseguró. "Estoy cansada de las mentiras, la situación es muy complicada. Milei dice que esta no es su agenda, pero hay un grado de cinismo muy grande de parte de legisladores de la Libertad Avanza