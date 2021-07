El asesinato del presidente de Haití en la madrugada del miércoles marca el clímax explosivo de una crisis política y de seguridad en espiral, y amenaza con abrir un nuevo capítulo violento en la volátil historia de la nación caribeña.

Jovenel Moïse fue asesinado a tiros en su casa en la capital, Puerto Príncipe, y testigos y funcionarios gubernamentales sugirieron que el ataque fue perpetrado por "mercenarios" vestidos de negro que se hacían pasar por agentes de la DEA.

"Estoy estupefacto por el evento", dijo Robert Fatton, profesor de política haitiana de la Universidad de Virginia. “No entiendo cómo entras en la residencia del presidente, lo matas y luego te vas. Todo es muy extraño. No estoy seguro de quién se beneficiará de eso... No tenemos ni idea ". "En los tiempos modernos no hemos tenido asesinatos de presidentes", agregó Fatton. "Hemos intentado golpes de estado pero matar a un presidente es diferente ... Va más allá de todo lo que hemos visto en Haití".

Los expertos dicen que el asesinato de Moïse es un mal augurio para el futuro de una nación profundamente empobrecida que ya está lidiando con una batería de crisis interconectadas que involucran al Covid-19, la política, la economía y el crimen organizado. "Lo que tenemos ahora es una completa incertidumbre", advirtió Fatton mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó lo que llamó un "acto atroz".

Fatton dijo: “De acuerdo con la constitución haitiana, el presidente (interino) debería ser el presidente del Tribunal Supremo. Pero el presidente del Tribunal Supremo murió de Covid el mes pasado, por lo que obviamente no hay nadie a cargo".

La identidad del primer ministro de Haití tampoco estaba clara. Moïse debía instalar a Ariel Henry como primer ministro el miércoles después de destituir a su predecesor Claude Joseph. Fue Joseph quien en el evento anunció el asesinato de Moïse el miércoles por la mañana. Fatton dijo: “No tenemos un parlamento. Tenemos un primer ministro que ya no es primer ministro. Un presidente del Tribunal Supremo que ha muerto. La policía, que se está desmoronando. Pandillas deambulan por las calles de Puerto Príncipe. Así que no hay nadie realmente a cargo ... creo que va a generar más caos".

Moïse, un empresario exportador de bananas sin antecedentes políticos, fue elegido a finales de 2016, utilizando las redes sociales para presentarse como el forastero de Haití "Nèg Bannann nan" (Banana Man). Cuando asumió el cargo en febrero siguiente, algunos esperaban que el empresario pudiera aportar un mínimo de estabilidad a la política notoriamente turbulenta de una de las naciones más pobres del hemisferio occidental, un país profundamente desfavorecido de 11 millones de habitantes que aún se está recuperando del terremoto de 2010 y el posterior brote de cólera.

En cambio, Haití ha caído aún más en la lucha política y económica, con Moïse enfrentando una creciente furia pública por la corrupción, la incompetencia, su supuesta erosión de la democracia, su incapacidad para vacunar a la población contra Covid y un reciente aumento en la violencia a menudo políticamente cargada.

Moïse había estado gobernando por decreto durante más de un año y en febrero, a medida que aumentaban las protestas por lo que los críticos llamaron su intento autoritario de aferrarse al poder, ordenó 23 arrestos, alegando que había frustrado un complot para asesinarlo y lanzar un golpe.

El año pasado ha visto un aumento en los asesinatos, secuestros y violencia de pandillas que algunos acusaron a Moïse de alentar. “No hay ningún lugar seguro hoy en Haití”, dijo Pierre Espérance, un destacado activista de derechos humanos cuyo grupo ha contado 13 masacres relacionadas con pandillas en las que 437 personas fueron asesinadas y 129 habían desaparecido desde noviembre de 2018. “Es una situación muy situación complicada ”, dijo Espérance.

Fulton Armstrong, un especialista en Haití de la American University, dijo que el aumento de la violencia significaba que estaba conmocionado, pero no sorprendido por el asesinato de Moïse. "Cuando tienes estas escaladas permisivas de violencia, donde personas inocentes son asesinadas o secuestradas a tiros, si no hay acción, entonces uno de estos matones a sueldo que usan los políticos haitianos va a disparar", dijo Armstrong. quien fue el jefe de la CIA en Haití durante la década de 1990.

"Estas cosas tienen que tener un desenlace". Jake Johnston, un especialista en Haití del grupo de expertos del Centro de Investigación Económica y Política, dijo que tampoco estaba del todo sorprendido por el ataque "descarado", que sigue a una serie de asesinatos de alto perfil, incluidos los de un periodista y un activista de derechos humanos. “Esta es una situación que se ha estado construyendo durante algún tiempo”, dijo Johnston.

"Una gran parte de esta historia es que cuando tienes una situación en la que la policía no ha brindado seguridad a la población, todo se vuelve posible". Espérance dijo que el clima palpable de miedo e incertidumbre en Puerto Príncipe se había intensificado en las horas transcurridas desde el asesinato del presidente. “Todos se quedan en casa”, dijo el activista, que temía que los actores extranjeros pudieran ahora buscar imponer una solución política a Haití, que ha sufrido repetidas intervenciones extranjeras en más de un siglo desde que un presidente haitiano fue asesinado por última vez, en julio de 1915.

Ese asesinato, del entonces presidente, Jean Vilbrun Guillaume Sam, desencadenó una invasión y ocupación estadounidense que duró hasta 1934. Fatton dijo que no podía descartar que Haití, que estuvo sujeto a una controvertida misión de estabilización de la ONU entre 2004 y 2017, enfrentara otra intervención de este tipo si la situación de seguridad empeoraba después del asesinato del presidente.