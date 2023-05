Estas fueron algunas de las definiciones que dejó José Ignacio de Mendiguren en su entrevista con Más de lo Esperado:

-"Nadie puede convivir con una inflación muy alta, por eso nuestra obsesión en combatirla. Lo que Sergio Massa me ha recomendado a mí, es mantener dos cosas: el empleo y el nivel de actividad. Fijate que hoy tenés el índice de desempleo más bajo de los últimos 8 años: 6,5%, y el nivel de actividad de la industria, a pesar de todo, estamos 15 puntos por arriba de la prepandemia. Entonces, estas dos cosas las podemos, hasta ahora, ir sosteniendo."

-"Sin pandemia, sin guerra, sin sequía, el modelo anterior te generó 100% de inflación. Y además, dejaste defaulteado en pesos, defaulteado en dólares porque no podíamos levantar las cuotas que habían dejado comprometidas con el Fondo (Monetario Internacional), y de cuatro años, la economía cayó en tres. En este modelo productivo, competitivo, tuviste guerra, pandemia, sequía, es decir, las 7 plagas de Egipto. También te creció 100% la inflación, igual porcentaje del modelo anterior, con la diferencia que de los 4 años, terminarías con tres de crecimiento económico. Bueno, ahora ¿esto quiere decir que estamos contentísimos? No, pero esos son datos objetivos".

-"Nosotros integramos un frente, no somos una coalición. Un frente no es un partido único, y por lo tanto, dentro de la coalición tenemos diferencias, como todas las coaliciones del mundo y también de la Argentina. En lo que no hay diferencias, es en esto que estamos hablando, ¿no? Que la Argentina sale por la producción, no por la especulación financiera. Bueno, nosotros como Frente Renovador, citamos a un congreso para el 10 del mes que viene, donde vamos a definir la forma en que vamos a seguir integrando este frente".

-"Para el momento que vive Argentina, donde tenés que estar resolviendo simultáneamente distintos tipos de frentes y en todos peleando contra los mejores del otro lado, creo que Sergio Massa es una persona muy habilitada para eso. Hoy hace falta tener la capacidad de interpretar tanto al Secretario de Estado americano, como poder sentarte con los chinos, y simultáneamente, trabajar con los trabajadores en la Argentina y Massa ha demostrado que tiene conocimiento, relación, y capacidad también para armonizar distintos intereses".

-"Yo creo que Argentina esta en la víspera de un momento de desarrollo como no tuvimos en la historia. Lo importante es llegar vivos, tener un proyecto común, saber que con el gas queremos tener el polo petroquímico más importante del hemisferio sur; no solamente exportar gas. Con el litio, tener la línea de baterías para producir para toda la electromovilidad de la región, etc., etc… Soy muy optimista con respecto a este futuro cercano de la Argentina".

Escuchá “Más de lo Esperado”, los domingos de 7 a 8, por Continental AM590

O buscanos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify