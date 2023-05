El precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, dialogó con Eduardo Serenellini sobre sus propuestas para combatir la inseguridad y la inflación. También opinó sobre la situación en El Salvador: “No podemos dar una definición porque estamos estudiando el caso Bukele”.

“Los temas de inseguridad van a estar abordados por gente experta. Lo que queremos es que los que delinquen estén presos”, destacó Milei.

Sobre la figura de su candidata a vicepresidenta dijo “no será relegada. Tenemos en claro los problemas que hay en Argentina”.

“Se nota en algunos medios un ensañamiento contra mi persona, no tienen reparo en publicar cualquier tipo de mentiras, se les notan los hilos. El empresariado a veces también esta muy informado por medios que dicen estas cosas. No me voy a bajar de la candidatura”, concluyó.