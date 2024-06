-"Lo de ayer es hacer creer que las jubilaciones van a crecer, y de ninguna manera van a crecer".

-"No voy a opinar sobre el tema de Carolina Píparo ni sus declaraciones. No me interesa emitir ninguna opinión".

-"No vi nada confirmado sobre el aumento a los diputados. Cuando se confirme, cada diputado tomará la decisión que tenga que tomar sobre el aumento. Yo creo que no debemos tener ningún aumento y seguramente lo done. Todos sabemos que está mal el aumento".

-"Cuando (Martín) Menem da el aumento, lo da porque sino la Cámara deja de funcionar. ¿Hay que darlo el aumento? No".

-"¿Los mismos que quebraron el sistema provisional jubilando a 4 millones sin todos los aportes, me van a decir que ahora les preocupa los jubilados? Son unos perversos".

-"El deterioro de los haberes provisionales no es culpa del gobierno de Milei. Lo que han destrozado los haberes es consecuencia de la fórmula jubilatoria de la ley kirchnerista. Las jubilaciones se han hecho mierda por eso".

-"Si la gente nos banca, es porque la gente entiende que todo lo malo que nos pasa es por culpa de todo el desastre anterior que ha generado un daño colateral".

-"El mundo donde la gente vive bien, es un mundo donde no hay inflación. La inflación te rompe todo. Es un cáncer, te come y te mata".