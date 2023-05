Principales conceptos de Roy Cortina, legislador porteño del Partido Socialista en Juntos por el Cambio, en diálogo con el Rifle Varela en ‘Elijo Creer’:

“Para mí, Milei es una distracción política y una canalización de la bronca. Pero le hace el juego a Cristina y al kirchnerismo. Creo que por eso ella lo eligió como contendiente. Un escenario de tres tercios es la única posibilidad del kirchnerismo de lograr un milagro en el ballotage”

“Las propuestas de Milei son entre alarmantes, ridículas e incumplibles, no veo cómo la gente de clase media puede votar a alguien que desconoce el cambio climático y quiere vender órganos. Si el dólar se fuera a $2.500, la jubilación sería de 27 dólares. La gente cree que un peso va a valer un dólar. Sólo cinco países están dolarizados, sólo Irán legalizó la venta de órganos”

"Nuestras encuestas nos dan arriba a Rodríguez Larreta. Votar candidatos que juegan con fuego no le hace bien al país, creo en el estilo del no insulto, de la propuesta. Y eso no significa que no tiene firmeza"

