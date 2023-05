El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que "los médicos son trabajadores que estudian una carrera 8 años, más la residencia que dura aproximadamente 4 años. No es tan fácil conseguir fuerza laboral".

Sobre el éxodo de médicos. "Hace años que faltan pediatras, muchos recién recibidos deciden irse. En España y en Inglaterra no tienen capacidad de formar la cantidad de médicos que necesitan y los médicos se van porque los sueldos son muy buenos".

"Estamos ante la peor epidemia de bronquiolitis y tiene que ver con que en la pandemia no hubo circulación, entonces hay falta de anticuerpos y hay chicos más susceptibles a contagiarse, no hay que ir a la guardia si no es indispensable, hay que ir a los centros de salud", remarcó.

Sobre el acto del 25 de Mayo en el que Cristina Kirchner le hablará a la militancia dijo que "una de las características de CFK es que no nos enteramos previamente de las decisiones que toma".

"Kicillof ha manifestado que quiere continuar en la provincia de Buenos Aires pero también es parte de un proyecto político más grande".