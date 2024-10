“Hoy los chicos no aprenden en la escuela, por eso vamos a corregir el error para nivelar hacia arriba”

Jorge Macri anunció un cambio central en la currícula de la escuela primaria en el marco del Plan Estratégico Buenos Aires Aprende, que se propone pasar de la enseñanza al aprendizaje, con una nueva manera de enseñar Lengua y Matemática. “Decidimos cambiar porque lo que se hizo hasta acá fracasó. El problema que tenemos es que hoy los chicos no aprenden en la escuela. Vamos a ir hacia una escuela que enseñe a comprender textos y a resolver problemas matemáticos relacionados con la vida real, marcándole siempre a cada chico cuando algo esté mal, para que ese error sea parte del aprendizaje”, dijo el Jefe de Gobierno.

Los problemas de aprendizaje en la escuela secundaria se deben en gran parte a la escuela primaria. Hoy, cuatro de cada 10 chicos de primer grado no reconoce las letras, y 6 de cada 10 de séptimo grado no puede resolver problemas sencillos. “Estos resultados son inaceptables: no gobernamos mirando para otro lado. Que un alumno llegue a tercer grado sin saber leer y escribir bien significa que va a arrastrar esa falta de aprendizaje durante toda la trayectoria escolar”, agregó Macri. Durante la presentación en la Escuela Nº 24 de Villa Urquiza, lo acompañaron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, y la ministra de Educación, Mercedes Miguel. También estuvieron las especialistas Vanesa De Mier y Pierina Lanza.

El Diseño Curricular de la Escuela Primaria no se modifica desde 2004. La Ciudad se propone enfrentar el problema y se suma a los cambios pensados en la secundaria, la regulación del uso de celulares en las aulas y las medidas para atacar la ludopatía infantil.

“Se instaló esa idea falsa de que corregir era estigmatizar. Donde hay un error, hay que marcarlo y corregirlo sin miedo, exigiendo más, nivelando hacia arriba, evaluando constantemente y siguiendo más de cerca cada caso en particular”, sostuvo el Jefe de Gobierno, quien mostró ejemplos de cómo escriben los chicos, con errores de ortografía y gramática.

La vicejefa Clara Muzzio añadió: “Lo que hoy es una dificultad para entender un texto, mañana es una imposibilidad para ingresar a la Universidad, para sostener una carrera, para conseguir un trabajo e incluso para sortear desafíos profesionales y también personales”.

Desde 2025 el cambio del diseño curricular de la escuela primaria, basado en la experiencia de países con los modelos educativos más desarrollados, buscará que los alumnos:

▪️Puedan leer en forma fluida y comprendan lo que leen,

▪️Escriban de modo competente,

▪️Transmitan oralmente sus ideas en distintos contextos en forma clara y precisa.

▪️Resuelvan problemas vinculados con la vida cotidiana

▪️Tengan capacidad para trabajar de manera autónoma y colaborativa

El proyecto contempla a 271.300 chicos de nivel primario, 28.000 docentes y 889 escuelas de gestión pública y privada.

El objetivo de este cambio es mejorar los aprendizajes y que los alumnos lleguen mejor preparados a la Secundaria. No sólo se implementarán nuevas formas de aprender en Lengua y Matemática, también se profundizarán asignaturas claves como Arte y Ciencias.

“Vamos a reemplazar un modelo que tiene 20 años de antigüedad. Le devolvemos al maestro la autoridad pedagógica. Y buscamos que los estudiantes dominen por completo los aprendizajes fundacionales, es decir, Lengua y Matemática. Esos saberes esenciales son como los primeros ladrillos de una construcción que deben ser sólidos para poder sostenerse a largo plazo”, dijo la ministra Mercedes Miguel.

Además se incluirán innovaciones acordes a los nuevos tiempos: Inteligencia Artificial, mayor participación de la educación digital y la tecnología (Plan Sarmiento), más tiempo de aprendizajes con Horas de Priorización Institucional, mayor flexibilidad en la organización, objetivos más claros, y enfoque en los logros de aprendizaje.

“Este Nuevo Diseño Curricular es el resultado de un trabajo muy serio en el que se involucraron más de 15.000 integrantes de toda la comunidad educativa. Es un cambio que va a llevar tiempo, un desafío que tenemos que encarar en conjunto pensado en lo más valioso que tiene el sistema: nuestros chicos”, explicó Jorge Macri.

El Jefe de Gobierno añadió: “Estamos convencidos de que con este nuevo paso hacia adelante nos acercamos más a ese aprendizaje que transforma y que da más libertad, porque una Ciudad con mejor educación es una ciudad con mejores ciudadanos, más libres y mejor preparados para construir su propio futuro”.

Los principales cambios en la escuela Primaria: Lengua

En el primer ciclo (1°, 2° y 3° grado) se hará foco en la alfabetización inicial con la enseñanza de los sonidos y las letras que representan a los chicos desde temprana edad para que ya desde primer grado puedan leer y escribir.

En el segundo ciclo (4°, 5°, 6° y 7° grado) se profundizará el desarrollo de estrategias de comprensión de textos cada vez más complejos y se focalizará en la producción de textos más desafiantes para que logren planificar, redactar y revisar sus producciones cada vez con mayor independencia.

También se trabajará en el desarrollo de la oralidad con el objetivo de que al terminar la primaria se puedan expresar con claridad y precisión, y así lograr una mejor trayectoria en la secundaria.

Matemática

Se buscará formar alumnos capaces de usar sus conocimientos en una variedad de situaciones, incluyendo contextos interdisciplinarios y de la vida cotidiana. Por ejemplo: más allá de saber calcular cuál es el promedio, la moda y la mediana, lo indispensable es saber cuál de estas aplicaciones se debe usar en un contexto donde se presenta un determinado problema para los alumnos. Un caso: saber analizar el desempeño de su equipo favorito de fútbol según la cantidad de partidos ganados, la diferencia de goles, el desempeño de los rivales y los posibles resultados con base en campeonatos anteriores, todas variables que derivan en el promedio para no descender.



A su vez, el nuevo modelo buscará enfatizar el desarrollo de capacidades transversales específicas del pensamiento matemático que son las capacidades puntuales que deben servirle a los chicos en otras áreas: el razonamiento lógico, la argumentación crítica, la resolución de problemas y la capacidad para trabajar de manera autónoma y colaborativa.

Ciencias Naturales

Se recupera la importancia de las Ciencias Naturales con el foco en hablar, leer y escribir, intensificando las habilidades de comunicación en las ciencias. Se incorpora la temática ambiental, la alimentación saludable y los consumos problemáticos.

Aprendizajes claves

El nuevo diseño curricular también incorpora áreas clave para el siglo XXI como bienestar socioemocional, educación digital, educación financiera e inteligencia artificial. Se reforzarán los aprendizajes referidos a la enseñanza del bilingüismo y las expresiones artísticas.

El bienestar socioemocional en las escuelas es clave para que los alumnos puedan aprender en un entorno seguro, respetuoso y colaborativo. Cuando el aula tiene un buen clima, basado en la empatía, el diálogo y la escucha activa, los alumnos no solo aprenden mejor, sino que también desarrollan habilidades esenciales para la vida, como la autorregulación, la toma de decisiones conscientes y el trabajo en equipo.

Con la educación financiera se busca que los alumnos estén preparados para tomar decisiones informadas y responsables; y con la educación digital que sean usuarios y creadores de tecnología y potencien sus capacidades para los desafíos de este siglo.

Desarrollo de capacidades clave

El nuevo diseño curricular incorpora el desarrollo de capacidades clave como la autonomía para aprender, el pensamiento reflexivo y crítico, la comunicación y la resolución de problemas.

Cómo se implementarán los cambios

Los docentes ya se están capacitando en el diseño curricular. Habrá un manual de contenidos de 70 páginas que será la base para usar en el aula junto a láminas con objetivos e indicadores de Lengua y Matemática y una plataforma en línea con recursos.

También se introducen indicadores y metas de logro para garantizar el aprendizaje.

Además de poner el foco en las materias troncales lengua y matemática, el nuevo diseño curricular propone de manera explícita más áreas transversales, como formación ética y ciudadana, educación sexual integral, educación digital, programación y robótica, y educación ambiental. También más temáticas transversales, como educación alimentaria, movilidad segura y sustentable, y prevención de consumos problemáticos.