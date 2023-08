Santiago Cúneo, precandidato a Presidente de la Nación por MIJD Confederal conversó con el Rifle Varela y equipo. Estas fueron las principales definiciones que dejó:

-"Hace rato que tenemos gobiernos de ocupación con gerentes del saqueo".

-"Esta clase está orgullosa de entregar sus recursos naturales, destruir sus fuerzas armadas, entregar la soberanía de Malvinas"

-"No considero a (Mauricio) Macri una persona habilitada moralmente para hacer análisis sobre la Argentina".

-"Sigo pensando lo mismo de la gente que puteaba, pero ya no les doy importancia porque hoy necesitamos salir de esta situación y no es puteando a esta gente".

-"He estado en El Salvador y he visto la política de Bukele. La verdad que es admirable".

-“En los últimos 28 años la Argentina se ha caído a pedazos".

-"Como decía el Teniente General Juan Domingo Perón, esto no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro".

-"De mi pueden opinar bien o mal pero nunca van a poder decir que no hago política, que no tengo opinión o que no pongo la cara".

-"Nadie que sea un argentino bien parido puede hablar mal de la patria sin avergonzarse".