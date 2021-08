En un acto político en Tecnópolis, el presidente Alberto Fernández se metió de lleo en la campaña y dejó entrever que quiere un segundo mandato, como había indicado hace unos días el ministro de Hábitat Jorge Ferraresi, que desato la polémica.

El presidente dijo que: "Saquemos la militancia a la calle y demostremos que estamos para gobernar el tiempo que haga falta para que la Argentina, de una vez y para siempre, crezca”, ratificando su voluntad de permanecer en el poder otro período.

Fernández afirmó además que: "No voy a traicionar a Cristina (Kirchner), no voy a traicionar a Máximo (Kirchner), no voy a traicionar a (Sergio) Massa, no voy a traicionar a nadie” y le pidió a la militancia que "salgan a generar una explosión de confianza, y si deciden tomar el otro camino, es posible que sea todo más difícil; ellos quieren vivir en una Argentina de pocos, creen que cada uno debe salvarse por sí mismo y todo el esfuerzo habrá sido en vano”.