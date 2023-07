El abogado constitucionalista Felix Lonigro analizó las medidas que se tomaron en Jujuy y los graves incidentes que ocurrieron.

"Estamos flojos de papeles porque somos un país sin orden. No hay previsibilidad ni reglas claras de juego por eso no hay inversiones" , aseguró el abogado. "No se puede vivir fuera de la ley. Cuando los discursos son hipócritas hay una incoherencia total. La conveniencia política está actuando"

"No hace falta una orden judicial para liberar una calle" , aclaró Lonigro.