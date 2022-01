Extraña reacción la de María Eugenia Vidal, después de muchos días de silencio, desde que se difundieron los videos de la reunión donde funcionarios de su gestión como gobernadora bonaerense, funcionarios del Ministerio Público provincial y de la AFI, conversaban sobre como "amar una causa" para encarcelar al sindicalista Juan "Pata" Medina.

Vidal escribió en su cuenta de la red social Twitter que: "Hace varios días se vienen diciendo frases como afirmaciones totalmente falsas sobre mí gobernación en la provincia. Quiero dejar algo bien claro: los mafiosos no son víctimas ni pueden convertirse en víctimas. Ustedes creen que el Pata Medina, ¿es una víctima?".

La pregunta merece respuesta. En La Plata todos saben que el sindicalista en cuestión o sus aldáteres, presionaban a empresarios de la construcción para sacarles dinero a cambio de poder construir. Eso, probado en causa judicial, es un delito. Pero probado en una causa seria, no en una armada.

No se arman causas, hacerlo es combatir un delito con otro delito. No es republicano, no es democrático, no es legal, no es propio de un gobierno que pretende que es transparente. Y si Medina fue preso por una causa armada, aunque haya cometido delitos, será victimario, pero también víctima.

La ex gobernadora siguió escribiendo: "El video ilegal que se “encontró”, muestra una reunión de trabajo entre mi gobierno e instituciones de la construcción de la Cd. de La Plata, asistiendolos como víctimas de la extorsión y las amenazas permanentes del Pata Medina".

Eso es obviamente falso, basta mirar el video. ¿Porque había agentes de inteligencia en la reunión? ¿Que tiene que ver el Procurador provincial con lo que Vidal describe? No es el Procurador un funcionario de "su" gobierno, es parte de un poder independiente, no puede estar participando de una reunión donde se acomodan las situaciones para generar la prueba contra alguien.

En el diálogo que se escucha en el video, lo que se planea es como generar la situación para que Medina pida la coima y quede "pegado". Es claro, los sindicalistas iban a hacerlo, porque todo indicaba que era su modus operandi, pero la puesta en escena invalida la prueba porque la misma es fruto de un acto ilegal, una trampa, en teoría penal "fruto del árbol venenoso".

De modo que, señora diputada, es probable que Medina haya cometido delitos, pero la "cama" que se le armó, de acuerdo al video que todos vimos, es otro delito. No se puede defender semejante cuestión. El Estado es cierto, está siempre en desventaja con los delincuentes, porque tiene que manejarse dentro de ciertas normas mientras que los que delinquen no tienen normas. Pero así es la cosa, así funciona el sistema y hay que mantenerse dentro de ese marco.