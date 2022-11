Julián Strassera, hijo de Julio César Strassera, el fiscal que llevó a juicio a las Juntas Militares para revelar las atrocidades que habían sucedido en el país, habló en un reportaje para Radio Mitre acerca de la película Argentina, 1985.

El abogado, que actualmente tiene 51 años, asegura que la película es buena y que además, aparece en un momento oportuno para recordar lo que sucedió en 1985. Sin embargo, Strassera comenta que le hubiera gustado que se resaltaran otros aspectos relevantes de la historia argentina. ”El peronismo se corrió, no lo apoyó y hasta se negó a integrar la Conadep”, recordó.

De igual manera, cree que la película no resignifica el rol que tuvo el entonces presidente Raúl Alfonsín, que dictó en soledad los decretos que posibilitaron la realización del juicio.

Ante las preguntas, Strassera, que en 1985 recién se encontraba ingresando al secundario, precisó: “El peronismo fue absolutamente funcional a los genocidas; es increíble, se quieren apropiar de la película, pero en aquel momento (ítalo) Lúder propiciaba la ley de autoamnistía, no apoyaron el juicio y no hicieron nada a favor de que se esclarecieron los hechos que sucedieron durante la dictadura militar”.

Asimismo, durante la entrevista, Strassera también habló sobre su padre, asegurando que “no era un hombre de gestos de afecto demasiado marcados, pero era un hombre que uno sabía que tenía detrás un respaldo muy fuerte para cualquier circunstancia”.

Además, habló sobre las acusaciones que se le realizan a Julio César por haber sido colaboracionista de la dictadura antes del juicio. “La gente que dice eso es porque sangra por la herida. Son aquellos que no hicieron nada y pretenden desmerecer la figura de quien sí hizo por la lucha de los derechos humanos. La verdad, no me importa”.