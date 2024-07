"Dejé de ser uno, para ser dos"

Hace algunos meses contó, a través de las redes sociales, que estaba feliz y quería compartir la buena noticia con sus seguidores. Jamás te niega una nota, no esquiva ningún tema y siempre está predispuesto a conversar en un bar, en el teatro, en un set de tv, en camarines o por zoom. Es su mejor jefe de prensa y no deja nada librado al azar pero hoy por hoy, ningún proyecto encabeza su lista de prioridades más allá de que ama lo que hace. Llega puntual al encuentro con Alejandra Canosa para hablar justamente de Lucio, su hijo adoptivo, del que bien vale la pena recordar la historia porque fue un deseo, algo que siempre soñó y pudo concretar a los 46 años de edad.

Por entonces publicó “Estoy muy agradecido a la jueza Carolina Mccarrin, quien hizo todo en tiempo y forma, de manera muy prolija y rebatiendo todos los tiempos que a veces uno tiene preconcebidos en la cabeza alrededor del trámite de adopción” escribió categórico en las redes.

¿Cómo fue el momento en qué decidiste adoptar a Lucio?

Estaba de viaje por Europa con un amigo que hoy casualmente es el padrino de Lucio y el video de la convocatoria pública de Lucio se había hecho viral cuando salió en el noticiero de Telefe. Apenas vi el video me impactó y sentí la corazonada de querer adoptarlo, enseguida expresé en voz alta ¡es mi hijo!, fue como un torrente emocional que no podía parar, empecé a investigar sobre el tema, a averiguar donde era la convocatoria, cómo anotarme, etc, etc, y después la vida hizo su curso y la magia aconteció.

¿Cómo fue el proceso de adopción estando él en la provincia de Corrientes y vos en Buenos Aires?

Bueno, el proceso de adopción para la gente que no sabe tiene diferentes instancias, la primera se llama vinculación una segunda que es la guarda y una tercera que es la adopción definitiva y en mi caso , la adopción plena porque la vinculación fue bastante dinámica, básicamente porque Lucio y yo vivíamos en diferentes provincias. A raíz de eso, tampoco podíamos extenderla tanto tiempo porque mi hijo, ya había pasado un largo período en hogares y además había atravesado el proceso de la búsqueda a través de la convocatoria pública y entonces, la jueza estaba a la espera de que apareciera la familia ideal para Lucio por lo cual, la primer parte de nuestra vinculación fueron dos meses aproximadamente en los que yo hice varios viajes de ida y vuelta y en uno de esos viajes, Lucio visitó Buenos Aires para conocer mi casa, mi familia y luego regresó a su provincia. El otro paso fue lo que se llama la guarda provisoria que duró tres meses, del 18 de septiembre al 18 de diciembre y finalmente, la jueza dictaminó con la anuencia de él, porque obviamente es quien toma la decisión de adopción plena. Esos fueron los tiempos y el proceso del vínculo con mi hijo que fue un poquito más acelerado que otros procesos por dos razones; primero porque Lucio estaba en una convocatoria pública, es decir, es la última instancia en el proceso de la búsqueda de una familia para un chico que está en estado de adoptabilidad y por el otro lado, la particularidad que al vivir en diferentes provincias, tuvimos que agilizar algunas cosas por los costos y armar un croquis de agenda para poder vincularnos

¿Cómo se va adaptando Lucio a tu universo familiar entre parientes y amigos?

Se va adaptando muy bien, ya llevamos siete meses y obviamente con todas las viscisitudes de una vida adolescente de un hijo adolescente con todos los cambios que eso significa, con el momento de revolución física hormonal y psíquica que que es la adolescencia y que también lo fue para nosotros y es lo que está evidenciando. Pero por suerte, ya está en sus carriles disfrutando de lo que significa esta nueva etapa de su vida, sin borrar nada de lo anterior, sino que construye de acá para adelante adaptándose a su nueva escuela, sus nuevos compañeros, nuevas amistades, a la familia que también es nueva y que no deja de descubrirla. Por suerte, tengo una familia muy piola en ese sentido y él lo sobrelleva con mucha sabiduría por lo cual ni mi familia ni él sobre actuamos ningún vínculo. Dejamos que los vínculos fluyan como tiene que ser.

¿Cuáles son tus miedos e inquietudes en la crianza?

No me gusta hablar de miedo porque particularmente no soy una persona miedosa, trato de guiar, criar de acompañarlo con la mayor libertad y el mayor respeto posible por su individualidad y para que él descubra quién es. Que pueda expresar sin censura lo que quiere, lo que necesita y lo que le hace bien lo que lo hace sentir cómodo. Para él, ya es una movida saber que tiene un padre famoso, que salimos a la calle y nos reconocen y lo saludan. De alguna manera vislumbro mis redes con él tienen enseguida una exposición y una exponente exponencialmente, cómo decirlo viral muy rápidamente a lo que él. Yo también fui midiendo y dosificando eso durante mucho tiempo. Yo subía cosas y quizás con más libertad porque en el proceso de guarda, eh, no podía parecer la cara de Lucio después cuando apareció la adopción plena sí y él en muchos momentos quiso aparecer en fotos en videos conmigo y en otros momentos nada es un típico adolescente que hacemos la típica foto familiar y no quiere salir o o está con su cara de adolescente y no quiere figurar lo cual también lo respeto y me parece genial, mucha gente me pregunta y qué pasa con Lucio que estos días no apareció y yo le contesto a todo el mundo en mis redes, lo mismo que en mis redes son las mías, no las de él él tiene sus propias redes y como todo adolescente hace uso a su manera de sus redes en mi caso nada tengo un hijo y en muchos momentos la espontaneidad de mi red me permite mostrarlo respetando cuando él lo quiere hacer y en muchos momentos a él no le copa y está bueno que sea.

¿Cómo te impacta el caso Loan que tiene en vilo al país?

Bueno, obviamente que el caso “Loan” me tiene súper pendiente, me parece una aberración lo que sucede y por el otro lado también me da muchísima inseguridad no solamente por la situación en sí de inseguridad de la desaparición de un niño, sino por todas las redes de poder que se tejen a su alrededor. Entonces ya no hay una conciencia fidedigna de la información, no sabés qué de lo que te enteras es verdad o es una verdad manipulada. Eso me genera particularmente una sensación de mucha inestabilidad y de desconfianza total y por sobre todas las cosas de de una situación de desazón y de angustia. Digamos como lo único que quiero es que aparezca Loan, obviamente con vida y que aparezcan los responsables que generaron esta situación tan espantosa.

¿Cuál es tu límite respecto de tu exposición en las redes sociales?

Bueno, yo tengo una división bastante que bien hecha en mi cabeza desde hace mucho tiempo en relación a mis redes que tiene que ver con la no sé cómo con discernir la intimidad de lo cotidiano. Yo creo que mis redes muestro mucho de mi cotidiano muestro mi casa muestro mi familia muestra situaciones con mi hijo muestro el backstage de mis obras muestro mis emociones, pero todo eso es el cotidiano. Creo que el orden de la intimidad hay algo del orden de la intimidad, que a mí me genera pudor y que nunca lo muestro en mis redes y en ese sentido siempre tuve claro que para mí ese es un límite, pero el límite de las redes es muy personal. Yo personalmente sé que mi límite tiene que ver con la intimidad, no así con lo cotidiano. Yo no tengo problema en mostrarte un almuerzo familiar ahora algo de la intimidad de lo que pasa en ese almuerzo de lo que se habla ni de las emociones que afloran.

¿Cuántas obras tenés en cartel? En este momento tengo tres espectáculos muy exitosos: “SEX”, que acaba de cumplir cinco años en escena, con Julieta Ortega que se sumó hace tres meses para hacer dupla con Diego Ramos y muchos otros que hace tiempo que están en el espectáculo que tiene dinámica de elenco rotativo y no para de darme satisfacciones. La siguen rompiendo en vacaciones de invierno con dos funciones los jueves, viernes y sábados tres funciones y domingo una. ¡Es una locura lo que pasa con SEX.

“Family Club”, que es un evento único que hago con mi familia real, mi mamá. mi tío, mis primos, mis amigos y mi hijo en un evento que es un almuerzo familiar que hacemos una vez por mes. La gente que va come con nosotros le servimos picada, fideos con estofado, flan con dulce de leche, mesa dulce, snacks y la gente vivencia un domingo en familia. ¡Es un domingo diferente y un fenómeno extraño que hacemos una vez por mes desde hace casi un año y que agota su localidades. La gente compra la entrada para almorzar y de alguna manera vive larecuperación de la propia familia perdida ¡Somos coo los Campanelli del subdesarrollo” con actuación incluída y ellos no son actores y no hay nada ensayado. Se suman invitados famosos como Georgina Barbarossa que estuvo en el último encuentro y en el próximo ya se comprometió Daniela la cantante para ponerle compartir y disfrutar. Ambos espectáculos están en venta en alternativa teatral.com.

Después, con respecto a la obra “Perdidamente” con Leonor Benedetto, Ana María Piccio, Iliana Calabro, Mirths Wons y Emilia Mazer, van a recorrer toda la Argentina y países limítrofes de acá hasta mediados de noviembre.

¿Estás gestionando algún proyecto para los próximos meses incluída la temporada de verano 2025?

Más que para la temporada de verano, estoy gestando proyectos que verán la luz en septiembre: “Muscari in the house” , un evento único a puerta cerrada en una casa extraordinaria y mágica en Villa Urquiza en donde un público muy exclusivo compra su entrada para vivenciar una cena de cuatro pasos con una chef, que es increíble que es Daniela Compel, una de las participantes más destacadas de Masterchef en su momento, con una cantante en vivo y pao Lutini,, mi socia creativa y yo. De alguna manera, le abrimos las entrañas a esta casa por decirlo de alguna manera para vivenciar con treinta comensales una noche diferente en la que va a haber filosofía, proyectaremos escanas de películas, leer textos, compartir anécdotas, mi9rar fotos. En síntesis van a pasar cosas inclasificables. ¡Toda mi energía está puesta ahí! También ensayando una obra de teatro que se llama “Irreverentes”, con actores y actrices mayores a 60 años que no son famosos. Hice una convocatoria pública en la que aparecieron 500 talentos y seleccioné 30 personas y estoy trabajando con ellos. Estrenaremos en los próximos meses y ojalá que las obras que tengo hoy en cartel continúen en el verano.

¿Cómo te sentís en cuanto al plano personal?

Estoy en un momento muy tranquilo con la energía muy puesta mi paternidad que obviamente desplazó y lo agradezco mi ego personal. Siempre me prioricé lo más importante y soy una persona muy comprometida con lo que hago y por suerte el trabajar como director de teatro, me ayudó un montón a lo largo de estos años a domar mi propio ego, por lo cual llegué a estos 46 años con otra madurez. Obviamente, la paternidad desplazó totalmente eso para darle prioridad y preponderancia al vínculo que tengo con mi hijo hoy. En este momento no estoy en pareja, me divierto mucho como soltero pero tampoco living la vida loca porque ya no comulga mucho con mi presente y así lo siento. Estoy muy feliz, con mi familia, amigos y con el entusiasmo de la concreción de los proyectos de los que te hablé.

¿Cómo administrás tu tiempo y qué rutinas modificaste desde que llegó Lucio a tu vida?

En relación a mi hijo, la relación se fue modificando desde el inicio de la convivencia, estuve disponible para él en el inicio, dejando proyectos teatrales, sin nada que me sacara de mi casa al menos los dos primeros meses que fueron en el verano. Me acompañó a viajes, lo llevé a conocer Mar del Plata y ahí descubrió mis obras por primera vez y todo se fue acomodando de a poco. Él, ya tiene sus rutinas, va a la escuela por la mañana y a la tarde va al gimnasio. Hace otros deportes como fútbol y vóley, va al psicólogo, tiene amigos, pijamadas y yo lo voy acompañando todo eso. Todo es nuevo para mí, aprendo y lo disfruto. Poner el foco en nuestra en nuestra relación e ir conociéndonos lleva tiempo y la rutina se va modificando. Me ocupo de que haya comida en casa, que tenga su desayuno su almuerzo, merienda y cena y también que hagamos al menos uno o dos de esas comidas juntos que en algún momento del día para compartir y que haya conexión entre nosotros. Algo que experimenté es que tiene el cumpleaños de una amiga y lo acompañé a comprarle el regalo y fue hermoso elegirlo juntos. Vamos conversando y contándonos cosas.

También trato de ir dosificando porque tampoco es cuestión de ir hostigando, es una edad donde tiene derecho a tener sus espacios solo, con su grupo de amigos. La idea es que todo fluya naturalmente y mi rutina ya está bastante aclimatada a esta nueva vida, en donde dejé de ser uno para ser dos. ¡Estoy muy feliz y agradecido a la vida por todo lo que estamos viviendo con los que más quiero!