En diciembre pasado los asistentes al Disney Investor Day se encontraron con el anuncio del productor Noah Hawley de que el xenomorfo creado por el suizo H.R. Giger iba a volver a azotar las pantallas.

Según se dijo la serie iba a ser desarrollada por FX para la plataforma Hulu (que pertenece al conglomerado Disney). Hawley creador de Legión y Fargo dijo en esa ocasión que “Parece que el futuro depara una serie de “Alien” para FX que continuará con la franquicia y esas fantásticas películas de Riddley Scott, James Cameron y David Fincher” y en una nota para Vanity Fair afirmó que “Son películas de monstruos increíbles, pero no se trata sólo de monstruos. Se trata de la humanidad atrapada entre nuestro pasado primigenio y parasitario y nuestro futuro de inteligencia artificial y ambos están tratando de matarnos”.

La primera precisión llegó desde la formación del elenco. Sigourney Weaver no será parte del proyecto ya que la idea es que la serie no gire en torno al personaje de Elen Ripley. Según Hawley “No es una historia de Ripley. Es uno de los personajes más grandes de todos los tiempos, y creo que su historia se ha contado a la perfección y no quiero meterme con ella. También es una historia ambientada en la Tierra. Las historias de Alien siempre involucraron a personas atrapadas, en una prisión o en una nave espacial. Pensé que sería interesante levantar un poco las apuestas y me pregunté “¿Qué pasaría si no pudieran contenerlo?”, para que fuera más inmediato”.

Habrá que ver por dónde nos llega la posibilidad de verla. Posiblemente sea subida por Disney + aunque habrá que ver que actitud toma la empresa del ratón que es muy cuidadosa con los materiales que sube a su plataforma ya que trata, por sobre todas las cosas, de mantener un carácter netamente familiar en sus contenidos. Lo cierto es que “Alien” despierta nuevamente y como descubrieron los 7 pasajeros del Nostromo… En el espacio nadie puede oírte gritar.

Hernán Pablo Méndez

