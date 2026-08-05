Río Negro se consolida como el destino más elegido del invierno argentino

“El trabajo articulado entre el sector público y privado, sumado a la diversidad y calidad de la oferta en cada una de nuestras regiones, nos permite seguir siendo una gran opción para miles de visitantes que nos eligen año a año” destacó el director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR), Diego Piquín. "Nuestro desafío ahora es consolidar este crecimiento, atraer más inversiones, mejorar la competitividad y seguir posicionando a Río Negro como uno de los grandes destinos turísticos de la Argentina durante todo el año” señaló la secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda.

5 de Agosto de 2026 11:25hs

Por Ricardo Seronero

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la provincia lideró la ocupación y preferencia de los visitantes en las Vacaciones de Invierno 2026, con San Carlos de Bariloche a la cabeza del turismo invernal.

Las Vacaciones de Invierno 2026 concluyeron con un saldo variado a nivel nacional, donde se movilizaron 4,6 millones de turistas y generaron un impacto económico superior a los $ 2,12 billones de pesos. En este escenario del turismo interno y el récord receptivo internacional, la provincia de Río Negro se consagró como el destino preferido de la temporada invernal argentina.

El informe elaborado por CAME destaca que, frente a un receso marcado por un contexto económico restrictivo y factores atípicos como el Mundial de Fútbol, los destinos con oferta de nieve y montaña fueron los más demandados de todo el país.

Río Negro, al frente del turismo nacional e internacional

Con un gran desempeño, San Carlos de Bariloche volvió a posicionarse como el destino más elegido del país, alcanzando niveles de ocupación hotelera de hasta el 90%. El impulso de las intensas nevadas a partir de la segunda quincena de julio, junto a la excelencia de sus centros de esquí y servicios turísticos, ratificaron a la región cordillerana rionegrina como el motor indiscutido del invierno.

Asimismo, Río Negro fue uno de los principales receptores de turismo internacional (con una importante llegada de visitantes brasileños y de países no limítrofes), lo cual ayudó a sostener altos niveles de ocupación en la provincia.

Las demás regiones rionegrinas también mostraron un buen desempeño: Playas Doradas alcanzó una ocupación del 90%, Viedma y el Valle registraron el 80% y Las Grutas llegó al 70%, junto a San Antonio Oeste y San Antonio Este mediante propuestas de naturaleza, gastronomía y recreación, según consigna el informe CAME. La temporada consolidó a la cordillera rionegrina como el gran motor del invierno provincial.

La secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda, señaló que “que Río Negro haya sido uno de los destinos más elegidos durante estas vacaciones de invierno, liderando las búsquedas en los principales portales de viajes y registrando un nivel histórico de conectividad aérea, demuestra que el trabajo previo a la temporada está dando resultados. Estos indicadores reflejan la confianza de los viajeros en nuestros destinos y el enorme esfuerzo que realizan municipios, prestadores y trabajadores del turismo para ofrecer experiencias de calidad. Nuestro desafío ahora es consolidar este crecimiento, atraer más inversiones, mejorar la competitividad y seguir posicionando a Río Negro como uno de los grandes destinos turísticos de la Argentina durante todo el año”.

El director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR), Diego Piquín, destacó el posicionamiento alcanzado: “El trabajo articulado entre el sector público y privado, sumado a la diversidad y calidad de la oferta en cada una de nuestras regiones, nos permite seguir siendo una gran opción para miles de visitantes que nos eligen año a año ”.

Datos clave del informe nacional de CAME:

Movimiento Turístico: 4,6 millones de viajeros (+5,9% respecto a 2025), de los cuales 4,2 millones corresponden a turistas nacionales y 400.000 a visitantes extranjeros.

Impacto Económico: $2,12 billones de pesos (US$1.412 millones), representando un crecimiento real del 2,5% interanual.

Estadía y Gasto: La estadía media nacional fue de 4 días, con un gasto diario promedio por persona de $115.115.

Sectores destacados: Mientras que destinos como la Costa Atlántica registraron temporadas moderadas, el turismo de nieve encabezado por Bariloche lideró el podio nacional.

Con estos resultados, Río Negro vuelve a demostrar su capacidad de liderazgo, posicionamiento de marca y competitividad en la oferta turística nacional e internacional, consolidándose como la provincia predilecta por los viajeros para disfrutar de la nieve y los paisajes patagónicos.

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