La presidenta de la Federación Agraria denunció la desaparición de 15 vaquillonas

Andrea Sarnari informó que no encontró rastros claros del ingreso o salida de los animales, de raza Angus, y que, hasta ahora, no hay indicios firmes sobre lo ocurrido.

5 de Agosto de 2026 12:32hs

Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina, denunció la desaparición de 15 vaquillonas de su propiedad en un campo de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. La dirigente contó que no encontró rastros claros del ingreso o salida de los animales y que, hasta ahora, no hay indicios firmes sobre lo ocurrido.

Sarnari explicó que el rodeo estaba compuesto por vaquillonas de reposición de raza Angus. Según señaló, formaban parte de un grupo mayor de 30 hembras que crían en ese establecimiento, ubicado cerca de su chacra familiar.

La dirigente contó que su familia buscó señales en el predio, pero no halló alambres cortados ni la tranquera forzada. También indicó que no existe una manga en el lugar para cargar hacienda, por lo que sospechan que los animales pudieron haberse alejado caminando, aunque tampoco aparecieron huellas en la calle.

Durante esta jornada, la familia planea ampliar la recorrida por la zona en busca de novedades. Sarnari sostuvo además que el caso refleja una situación frecuente en el agro y remarcó que la inseguridad rural afecta a productores que pierden no solo bienes, sino también tiempo y trabajo acumulado.