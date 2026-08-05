Iberia tendrá un vuelo exclusivo para contemplar el eclipse total de Sol desde el aire

«Estamos muy satisfechos de poder colaborar en una iniciativa que une aviación, ciencia e innovación. Este vuelo permitirá aprovechar las ventajas que ofrece la observación desde la altitud de crucero para contribuir al estudio de un fenómeno astronómico excepcional”, afirma Diego Fernández, director de Estrategia, Transformación y Sostenibilidad de la compañía aérea líder en las conexiones aéreas entre Europa y América Latina.

5 de Agosto de 2026 11:43hs

Por Ricardo Seronero

Iberia ha organizado un vuelo especial para observar, a más de 10.000 metros de altitud, el fenómeno astronómico más esperado del año: el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. Con el objetivo de compartir esta experiencia única, la aerolínea retransmitirá el evento en directo a través de sus redes sociales. De esta forma, cualquier usuario podrá disfrutar en tiempo real de imágenes inéditas desde una posición privilegiada, por encima de las nubes.

La retransmisión en directo será posible gracias al nuevo servicio de conectividad wifi de alta velocidad con tecnología Starlink, que Iberia está incorporando progresivamente a su flota y que permite ofrecer conexión a internet durante todo el vuelo. Además de la retransmisión, el vuelo servirá como plataforma para una misión científica en la que participará un equipo de investigadores del proyecto Shelios.

El vuelo especial llevará el código IB1473, en homenaje al año de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico. Será operado con un Airbus A321XLR, uno de los aviones de última generación de la flota de Iberia, y despegará del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 18:45 horas. La ruta ha sido diseñada para maximizar las condiciones de observación del eclipse sobre la

provincia de Palencia. La tripulación estará liderada por el comandante Javier Lopera Alcalá y el piloto Javier Meana Fernández, este último con formación en Astrofísica.

Mediciones desde el aire

A bordo viajará un grupo de investigadores del proyecto Shelios, una iniciativa científica y educativa liderada por el astrónomo Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. “La observación desde la altitud de crucero nos permitirá tener una visión clara de la corona solar libre de nubosidad y otros fenómenos atmosféricos que pueden dificultar la observación desde tierra” comenta Serra- Ricart. Además, desde el avión se podrá observar el entorno del Sol, incluida la posición aparente de Venus, Mercurio y también otras estrellas visibles.

«Estamos muy satisfechos de poder colaborar en una iniciativa que une aviación, ciencia e innovación. Este vuelo permitirá aprovechar las ventajas que ofrece la observación desde la altitud de crucero para contribuir al estudio de un fenómeno astronómico excepcional”, afirma Diego Fernández, director de Estrategia, Transformación y Sostenibilidad de Iberia. El apoyo de Iberia a esta acción forma parte del compromiso de la compañía con la innovación tecnológica y con iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad.

El eclipse total de Sol se produce cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean de tal forma que la Luna oculta completamente el disco solar desde determinados puntos de la superficie terrestre. Aunque el Sol tiene un diámetro unas 400 veces mayor que el de la Luna, también se encuentra aproximadamente 400 veces más alejado de la Tierra, una coincidencia que hace posible este fenómeno.

El eclipse del próximo 12 de agosto será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica desde 1912, aunque el último de similares características fue el 30 de agosto de 1905, lo que convierte esta cita en un acontecimiento astronómico de especial relevancia.

La retrasmisión podrá seguirse en las redes sociales de Iberia:

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