El Banco Central renovó el swap con China por cinco años

Suma unos US$ 19.000 millones a las reservas brutas y representa cerca del 40% del total. El entendimiento entre ambos bancos centrales fue firmado en 2009 y desde entonces se renovó en varias ocasiones; la novedad en este caso es la extensión del plazo, originalmente de tres años.

5 de Agosto de 2026 13:50hs

El Banco Central renovó por cinco años el swap de monedas con el Banco Popular de China, una línea que suma unos US$ 19.000 millones a las reservas brutas y representa cerca del 40% del total. La decisión extiende de tres a cinco años la vigencia del convenio y, según la autoridad monetaria, aporta mayor previsibilidad sobre la continuidad de la herramienta.

El acuerdo mantiene activa la porción del swap ya habilitada en 2023, por 35.000 millones de yuanes, equivalentes a unos US$ 5.000 millones. Esos fondos seguirán disponibles como respaldo para la estabilidad financiera y como apoyo al comercio y a la inversión bilateral entre Argentina y China.

El entendimiento entre ambos bancos centrales fue firmado en 2009 y desde entonces se renovó en varias ocasiones. El BCRA destacó que la nueva extensión profundiza la cooperación institucional y consolida una relación que ya lleva 17 años.

El swap integra el esquema de liquidez internacional del organismo, aunque su monto total se registra como activo en las reservas y no puede usarse de inmediato. Para disponer de una parte de esos recursos, el Banco Central debe activar un tramo específico, que luego se contabiliza como pasivo, en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer el poder de fuego de la entidad con alrededor de US$ 22.000 millones antes del año electoral.