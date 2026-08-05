Cuatro apuñalados en Covent Garden: detienen a una mujer de 47 años

Los hombres, de entre 34 y 52 años, recibieron atención médica en el lugar. Las autoridades no informaron sobre la gravedad de las lesiones ni sobre un posible móvil del ataque.

5 de Agosto de 2026 12:27hs

Cuatro hombres resultaron heridos con arma blanca este miércoles 5 de agosto en el centro de Londres, en un episodio que terminó con la detención de una mujer. El hecho ocurrió en la zona de Covent Garden y fue conjurado por la Policía Metropolitana y el Servicio de Ambulancias de Londres.

Según la Policía Metropolitana, el alerta ingresó poco después del mediodía, a las 12:27, por un apuñalamiento en Endell Street. Minutos después, los agentes encontraron a cuatro víctimas de 34, 39, 42 y 52 años.

Los hombres recibieron atención médica en el lugar. Las autoridades no informaron por el momento sobre la gravedad de las lesiones ni sobre un posible móvil del ataque.

La sospechosa, de 47 años, quedó arrestada bajo sospecha de portar un arma ofensiva y de agresión. La investigación sigue abierta y la policía trabaja para reconstruir lo ocurrido.