Comenzó la cuarta edición de la Copa Mundial de Natación de Invierno en Argentina

Este evento deportivo se lleva a cabo en el Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, desde hoy y hasta el 9 de agosto. “El Calafate y la provincia de Santa Cruz están protagonizando un evento que le muestra al país y al resto del mundo grandeza, capacidad organizativa y todo el esfuerzo que requiere una iniciativa tan importante como esta, en un escenario natural único, imponente y de jerarquía turística internacional” consideró el secretario Scioli durante la inauguración.

5 de Agosto de 2026 11:31hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, inauguró junto al gobernador santacruceño, Claudio Vidal, y al presidente de Nadando Argentina, Matías Ola, la cuarta edición del Winter Swimming World Cup Argentina.

Este destacado certamen internacional de natación en aguas frías reúne a más de 300 nadadores provenientes de 15 países, y se efectúa en el Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz, hasta el 9 de agosto.

La realización de este acontecimiento deportivo de escala global es fruto del trabajo conjunto impulsado por el Gobierno de Santa Cruz, la Secretaria de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, la Administración de Parques Nacionales y la organización Nadando Argentina. Esta alianza estratégica consolida a El Calafate como una sede de referencia para eventos internacionales vinculados al deporte, la naturaleza y el turismo.

Durante la inauguración, Scioli consideró:“El Calafate y la provincia de Santa Cruz están protagonizando un evento que le muestra al país y al resto del mundo grandeza, capacidad organizativa y todo el esfuerzo que requiere una iniciativa tan importante como esta, en un escenario natural único, imponente y de jerarquía turística internacional”.

Asimismo, Scioli hizo referencia a la promoción de los destinos turísticos nacionales vinculados con grandes eventos deportivos, así como también a la consolidación de El Calafate como sede actual de la Copa Mundial de Natación de Invierno y del próximo Mundial de Natación en Aguas Frías en 2028.

A su turno, el gobernador Vidal destacó el trabajo conjunto entre la provincia, la Nación y Nadando Argentina para llevar adelante el evento. “Santa Cruz tiene un potencial turístico enorme, y podemos realizar esta competencia no solo en El Calafate sino también en otras localidades de la provincia”, señaló.

Asimismo, Ola manifestó: “Estoy muy contento porque ha sido trabajo y articulación de mucho tiempo. Este deporte internacional genera un impacto enorme en el mundo. Y hoy Argentina es el único país fuera de Europa que está promocionando fuertemente la natación de invierno”.

También estuvieron presentes el intendente del Parque Nacional Los Glaciares, Horacio Pelozo —quien agradeció y dió la bienvenida a uno de los lugares más turísticos de la Argentina—; la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; y autoridades provinciales, municipales y de Prefectura.



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