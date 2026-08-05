AVIABUE: Menos Retenciones para las Agencias de Viajes Porteñas

“Este es un paso muy importante porque responde a un reclamo que AVIABUE viene sosteniendo desde hace años en representación de las agencias de viajes. Ahora necesitamos el compromiso de nuestros socios: cuantas más solicitudes se presenten, más sólida será la evidencia para impulsar una solución definitiva que beneficie a toda la actividad”, afirmó Adrián Manzotti, presidente de AVIABUE.

5 de Agosto de 2026 11:21hs

Por Ricardo Seronero

La Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE) dio un paso importante en las gestiones que viene impulsando junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para aliviar la carga tributaria que afecta a las agencias de viajes.

La Asociación logró un importante beneficio para las agencias de viajes porteñas: podrán solicitar la atenuación de retenciones de Ingresos Brutos por saldos a favor.

Tras una reunión mantenida el pasado 29 de julio con autoridades de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), se alcanzó un acuerdo que permitirá a las agencias de viajes que registren saldos a favor recurrentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos solicitar la atenuación de las alícuotas de retención y percepción, conforme a lo establecido por la Resolución General N.° 329/19 y sus modificatorias.

La medida representa un paso concreto hacia uno de los principales reclamos que AVIABUE viene sosteniendo desde hace años en representación de sus asociados y constituye una herramienta que puede contribuir a reducir los costos operativos de las empresas del sector.

Como resultado del encuentro, AGIP se comprometió a evaluar con celeridad las solicitudes que presenten las agencias que cumplan con los requisitos establecidos. Asimismo, se acordó que, en función del volumen de presentaciones que acrediten que se trata de una problemática generalizada, el organismo podría analizar la implementación de una alícuota diferencial transitoria para la actividad, con la posibilidad de que dicha medida se convierta en permanente.

Desde AVIABUE convocaron a todos los socios que mantengan saldos a favor recurrentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a realizar la presentación correspondiente hasta el 18 de agosto de 2026, ya que la cantidad de solicitudes será determinante para demostrar el impacto que esta situación genera sobre las agencias de viajes y fortalecer el pedido de nuevas medidas de alivio fiscal.

“Este es un paso muy importante porque responde a un reclamo que AVIABUE viene sosteniendo desde hace años en representación de las agencias de viajes. Ahora necesitamos el compromiso de nuestros socios: cuantas más solicitudes se presenten, más sólida será la evidencia para impulsar una solución definitiva que beneficie a toda la actividad”, afirmó Adrián Manzotti, presidente de AVIABUE.

A su vez, la entidad ya se comunicó con sus asociados para poner a su disposición un modelo de nota que facilite la presentación del trámite ante AGIP. Una vez realizada la gestión, AVIABUE aguardará la recepción de los tickets de presentación en el correo [email protected], con el objetivo de consolidar la información y continuar impulsando, con datos concretos, nuevas medidas de alivio fiscal que beneficien a todo el sector.

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