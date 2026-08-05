A partir del 10 de agosto aumentan las frecuencias de vuelos semanales entre Viedma y Buenos Aires

El intendente Marcos Castro destacó que "contar con una mayor conectividad aérea es una noticia muy importante para Viedma, porque responde a gestiones que se llevaron adelante para fortalecer el vínculo de nuestra ciudad y acompañar el crecimiento que estamos viviendo como capital provincial".

5 de Agosto de 2026 11:35hs

Por Ricardo Seronero

La Municipalidad de Viedma recuerda que, a partir del próximo 10 de agosto, entrará en vigencia el incremento de las frecuencias aéreas entre la capital rionegrina y la Ciudad de Buenos Aires a través de la empresa Aerolíneas Argentinas.

La medida permitirá que la ciudad pase de cuatro a seis vuelos semanales, fortaleciendo la conectividad y acompañando el crecimiento que viene experimentando Viedma en distintos ámbitos.

El intendente Marcos Castro destacó que "contar con una mayor conectividad aérea es una noticia muy importante para Viedma, porque responde a gestiones que se llevaron adelante para fortalecer el vínculo de nuestra ciudad y acompañar el crecimiento que estamos viviendo como capital provincial".

A partir de esa fecha, el servicio de Aerolíneas Argentinas quedará organizado de la siguiente manera:

Lunes, martes y jueves

Salida de Aeroparque: 7.00.

Arribo a Viedma: 8.45.

Regreso desde Viedma: 9.25.

Llegada a Aeroparque: 11.00.

Miércoles, viernes y domingos

Salida de Aeroparque: 15.20.

Arribo a Viedma: 17.05.

Regreso desde Viedma: 17.45.

Llegada a Aeroparque: 19.20.

Castro sostuvo que "Viedma necesita una conectividad acorde al rol que cumple como capital de Río Negro. Todos los días recibimos vecinos, instituciones, empresas, deportistas y visitantes que llegan por distintos motivos, y disponer de más frecuencias significa brindar mejores oportunidades para el desarrollo de la ciudad".

El jefe comunal remarcó además que la mejora también potenciará el perfil turístico de la capital provincial. "Venimos trabajando junto a otras localidades del corredor atlántico para consolidar una propuesta turística integrada que pone en valor destinos como El Cóndor, La Lobería, el Camino de la Costa, el Puerto de San Antonio Este, San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande y Playas Doradas. Una mejor conectividad permite que más personas puedan conocer toda nuestra región y disfrutar de sus atractivos durante todo el año", expresó.

Finalmente, el intendente consideró que el incremento de los vuelos también acompañará el crecimiento productivo y estratégico que atraviesa la región. "Las inversiones que se proyectan sobre la costa rionegrina, el desarrollo energético en Punta Colorada a través del VMOS, y las obras de infraestructura que se están impulsando requieren una capital cada vez más conectada. Este es un paso importante para seguir posicionando a Viedma como un centro administrativo, turístico y productivo de referencia en la Patagonia", concluyó.



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