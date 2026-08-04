La pobreza volvió a subir y se ubicó en 31,9%, según datos de la UCA

El indicador marcó dos puntos más que en el cierre de 2025, cuando se había ubicado en 29,9%. La indigencia también mostró un avance y se acercó al 7%. Unos 15 millones viven bajo la línea de la pobreza.

4 de Agosto de 2026 12:14hs

La pobreza volvió a subir en Argentina durante el primer trimestre de 2026 y llegó al 31,9% de la población, según una estimación del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. El indicador marcó dos puntos más que en el cierre de 2025, cuando se había ubicado en 29,9%.

La indigencia también mostró un avance y se acercó al 7%, de acuerdo con el mismo relevamiento. En términos absolutos, el informe calcula que alrededor de 15 millones de personas viven bajo la línea de pobreza y que más de 3 millones se encuentran en situación de indigencia.

La UCA atribuye el cambio al freno en la mejora social que se había observado durante buena parte de 2025. La desaceleración inflacionaria había dado cierto alivio, pero ese efecto empezó a debilitarse con el estancamiento de la actividad económica y las dificultades persistentes en el mercado laboral.

Para los investigadores, el empleo formal todavía no recupera dinamismo y una parte importante de los nuevos puestos se concentra en la informalidad o en actividades de baja productividad. A eso se suma la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones frente a tarifas y otros gastos esenciales, en un contexto en el que el país mantiene un piso estructural de pobreza cercano al 30%.