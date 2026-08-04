Detuvieron al exdiputado Facundo Moyano por una denuncia de violencia de género

El hecho ocurrió en un edificio de la avenida del Libertador al 5400, donde una discusión de pareja terminó con la intervención policial.

4 de Agosto de 2026 08:13hs

Facundo Moyano quedó demorado en Belgrano durante la madrugada, luego de un episodio que derivó en una denuncia por presunta agresión contra una mujer. El hecho ocurrió en un edificio de la avenida del Libertador al 5400, donde una discusión de pareja terminó con la intervención policial.

De acuerdo con las primeras versiones, la joven —identificada como Candela— dijo haber sufrido lesiones y el encargado del edificio habría sido quien dio aviso a las autoridades. Cuando llegaron los efectivos, también se presentó el SAME y ambos fueron asistidos en el lugar.

Tras el operativo, Moyano fue trasladado a una comisaría y quedó a disposición de la Justicia, mientras se intentan reconstruir las circunstancias del caso. En el parte policial, además, se mencionó un posible consumo de estupefacientes por parte de los involucrados.