Detención de Facundo Moyano: "Se están investigando lesiones leves y privación ilegítima de la libertad"

"Lo que se sabe es que ella no va a denunciar violencia. Lo que se está tomando es el informe médico. Están asistiendo a la víctima y esperando que termine su declaración. También van a tomar la de Facundo Moyano. Con eso terminarán de atar los cabos necesario. Hay cuestiones que la Justicia pone en vilo (sic), la imagen de ella saliendo en una situación muy compleja y la actitud de Moyano. Quizá necesite investigar la Justicia cómo han llegado a ese estado y la reacción de Moyano", explicó el doctor Ignacio Barrios, abogado penalista.

4 de Agosto de 2026 11:20hs

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