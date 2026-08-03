Vacaciones de invierno en modo Mundial

Las vacaciones de invierno de julio de 2026 en Argentina dieron como resultado una movilidad de 4,6 millones de turistas, un impacto económico de 2,12 billones de pesos y un crecimiento interanual del 5,9% de viajeros nacionales, aunque con una caída del gasto diario real del 5,6%. Entre los destinos más elegidos, se destacaron: Mendoza, Bariloche, Buenos Aires, Puerto Iguazú, Salta y Ushuaia lideraron las preferencias. En Tucumán, las celebraciones del 9 de Julio dieron un saldo positivo. A nivel ocupación hotelera se destacan los destinos de nieve, por ejemplo Bariloche que alcanzó el 85% y Malargüe el 80%. En contraste, la Costa Atlántica tuvo menor caudal, Mar del Plata en 45% , Gesell 41% y Pinamar en 52,5%. La nieve tardía en las zonas de montañas y el efecto Mundial demoraron el inicio de las vacaciones de invierno, que dejaron resultados dispares.

3 de Agosto de 2026 10:52hs

Por Ricardo Seronero

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las vacaciones de invierno 2026 fueron atípicas porque coincidieron con el Mundial de Fútbol, con un clima inestable y con una situación económica más restrictiva de lo habitual.

Aun así, viajaron 4,6 millones de personas por el país (4,2 millones de turistas nacionales y 400.000 de extranjeros), un 5,9% más que el año pasado. Los turistas gastaron $ 2,12 billones en las ciudades que integran el circuito turístico nacional (US$ 1.412 millones). El impacto económico fue un 2,5% mayor que en 2025 medido a precios constantes.

En estas vacaciones, miles de turistas viajaron a Estados Unidos a seguir a la selección argentina, lo que se sintió en algunos destinos locales. Pero a la vez, muchos extranjeros se vieron tentados a conocer el país, posiblemente y en buena parte alentados por la marca que fue dejando la selección a lo largo del Mundial.

La estadía media fue de cuatro días, levemente superior al año pasado (3,9), y el gasto diario promedió los $ 115.115 que a precios reales resultó un 5,6% inferior al año anterior.

La recuperación del turismo en 2026 es una buena noticia (en 2025 los viajes internos habían caído un 11%), aunque todavía la cantidad de gente que viaja es un 16,9% menor al récord alcanzado en 2023.

Acompañando al turismo, a lo largo de todo julio se notó una mayor circulación de excursionistas, especialmente hacia los destinos que ofrecieron fiestas, eventos gastronómicos u otras actividades convocantes.

Los mejores resultados se concentraron en las ciudades de nieve y montaña, favorecidas por las intensas nevadas de la segunda mitad de julio. Bariloche volvió a liderar la temporada con ocupación cercana al 85%, seguida por Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe.

También tuvieron un buen desempeño Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, impulsadas por una intensa agenda de actividades culturales, gastronómicas y deportivas. En Tucumán, las celebraciones del 9 de Julio alentaron un flujo de turistas de todo el país, incluyendo a las autoridades de gobierno.

En contraste, la Costa Atlántica y buena parte de la provincia de Buenos Aires registraron uno de los inviernos más débiles de los últimos años, afectados por la menor demanda y el desplazamiento del gasto turístico hacia el Mundial.

Los destacados de este invierno

Pachamama, un impulso extra. Tras el cierre de las vacaciones de invierno, el movimiento turístico continuó en el norte argentino con las tradicionales celebraciones de la Pachamama. Durante los primeros dos días de agosto, localidades de Jujuy, Salta, Catamarca y otras provincias del NOA realizaron ceremonias de la corpachada, ferias de artesanos, festivales folklóricos y propuestas gastronómicas que extendieron la temporada turística más allá del receso escolar. En especial, la Quebrada de Humahuaca volvió a consolidarse como uno de los principales escenarios de esta celebración ancestral, que cada año atrae a miles de visitantes interesados en las tradiciones y la cultura andina.

La fuerza del turismo interno. Según un relevamiento de Despegar, las reservas por esa plataforma para las vacaciones de invierno aumentaron un 15% interanual, impulsadas principalmente por los destinos nacionales. Mendoza lideró las preferencias de los viajeros, seguida por Bariloche, Buenos Aires, Puerto Iguazú, Salta y Ushuaia. El informe destaca una mayor demanda de escapadas de corta duración y una búsqueda creciente de experiencias vinculadas al enoturismo, la naturaleza, la gastronomía y los destinos con oferta de nieve, reflejando la consolidación del turismo interno como principal motor de la temporada.

La nieve llegó, pero no alcanzó. Las intensas nevadas registradas durante la segunda quincena de julio mejoraron significativamente las condiciones en los principales centros de esquí del país y permitieron consolidar la actividad en destinos como Bariloche, Las Leñas, Chapelco y Cerro Bayo. Sin embargo, el sector continuó mostrando preocupación por la retracción del turismo nacional, afectado por el menor poder adquisitivo, el encarecimiento de los viajes y la competencia del Mundial de Fútbol. En ese contexto, el crecimiento de visitantes brasileños ayudó a sostener los niveles de ocupación, aunque no logró compensar por completo la caída de la demanda interna.

Más demoras en los vuelos. El inicio de las vacaciones de invierno estuvo acompañado por un fuerte deterioro en la operación aérea. Entre el 17 y el 19 de julio, solo el 60,7% de los vuelos llegó a horario, frente al 83,2% registrado un año antes, mientras que las cancelaciones aumentaron un 305%. Las demoras afectaron especialmente a los principales aeropuertos del AMBA y complicaron el traslado de miles de turistas en el comienzo de la temporada invernal.

Récord de turismo receptivo. Durante el primer semestre de 2026 ingresaron al país 3,1 millones de turistas extranjeros, el nivel más alto de los últimos años, según datos de INDEC. Del total, 1,43 millones provinieron de países no limítrofes, marcando un récord histórico para ese segmento. El crecimiento del turismo internacional también se reflejó en la temporada de invierno, con Bariloche liderando la ocupación hotelera (85%), seguida por Malargüe (80%) y Ushuaia, que volvió a destacarse entre las preferencias de los visitantes brasileños. Durante estas vacaciones de invierno arribaron al país unos 400.000 turistas extranjeros.

El factor precio. El factor precio también influyó en las decisiones de viaje durante la temporada. Un relevamiento de la Fundación ECOSUR mostró que Córdoba fue el destino nacional más económico para vacacionar en familia durante una semana, con un costo estimado de US$ 3.420, seguida por Mendoza (US$ 3.625) y Salta (US$ 4.213). En el otro extremo se ubicó Bariloche, con una canasta turística de US$ 4.859, impulsada principalmente por el mayor costo del alojamiento en plena temporada invernal. Aun así, el informe concluyó que, considerando los pasajes aéreos, vacacionar dentro del país continuó siendo, en términos generales, más conveniente que viajar al exterior.



Programas y Promociones

Los programas de beneficios para el turismo en el invierno de 2026 incluyen iniciativas provinciales y nacionales como el programa Elegí Argentina, las promociones del Banco Provincia en territorio bonaerense y el Previaje Riojano, enfocados en estimular los viajes internos.



El programa de beneficios en turismo impulsado por la Cámara Argentina de Turismo-CAT se canalizó a través de campañas federales como InvernAR y la plataforma de promoción Elegí Argentina. Estas iniciativas público-privadas con descuentos en transporte de larga distancia, rebajas en hotelería, financiación en cuotas y promociones especiales en centros de esquí, fueron muy positivas.



Provincia de Buenos Aires: La Subsecretaría de Turismo lanzó propuestas en Epecuén, sierras y la costa con descuentos especiales y financiación mediante el Banco Provincia durante julio.

La Rioja: Presentó una nueva edición del Previaje Riojano dentro del plan regional para incentivar la economía local y el arribo de visitantes. La edición 2026 alcanzó una inversión provincial de $250 millones en Chachos, generó más de $544 millones en facturación turística y benefició a más de 7.600 personas entre el 6 y el 25 de julio.

Neuquén: El gobierno provincial y el BPN activaron planes de financiación en transporte, gastronomía y centros de esquí.

Ciudad de Buenos Aires: Se encuentra vigente el programa Elegí Argentina con rebajas y oportunidades en hotelería y paseos urbanos hasta diciembre de 2026

Provincia por provincia: principales resultados

1) Provincia de Buenos Aires. Las vacaciones de invierno mostraron uno de los desempeños más débiles de los últimos años en gran parte de la provincia, afectada por la caída del consumo, el Mundial y una tendencia a realizar escapadas más cortas. Entre el 17 y el 26 de julio se movilizaron solo 296.000 turistas, según datos oficiales, un 21,2% menos que en 2025, 14,3% menos que en 2024, 31,1% menos que en 2023 y 24,8% menos que en 2022, constituyendo el registro más bajo de las últimas cuatro temporadas. En el segundo fin de semana del receso circularon 201.000 turistas, más del doble que en el primero (95.000), mostrando una recuperación parcial. En la Costa Atlántica, la ocupación hotelera se mantuvo por debajo de las expectativas, mientras que algunos destinos del interior lograron mejores resultados. San Pedro (90%) y Tapalqué (82,5%) encabezaron el ranking de ocupación, seguidos por Balcarce (60%), Tigre (58%), Lobos (55%), Pinamar (52,5%), Chascomús (51%), Carhué (46%), Mar del Plata (45%), Miramar (44%) y Partido de La Costa (44%). En Chascomús, el movimiento mostró un comportamiento dispar: la ocupación hotelera fue de 16% en la primera semana, trepó al 50% durante el fin de semana largo del 9 de Julio, descendió al 9% en la tercera semana y volvió a ubicarse en 51% durante el último tramo del receso. La ciudad recibió alrededor de 9.500 visitantes durante el fin de semana largo y 10.000 en la última semana de vacaciones, con un marcado predominio de excursionistas. La estadía promedio osciló entre una y tres noches, el gasto diario fue de $ 112.000 por persona y el programa “Chascomús de Vacaciones” reunió a unas 1.500 personas entre niños, jóvenes y adultos. En La Plata, la ocupación hotelera también reflejó un escenario moderado: los hoteles de categoría internacional registraron un 40% de ocupación, los establecimientos de 4 estrellas entre el 40% y el 50%, mientras que los hoteles de 2 y 3 estrellas alcanzaron el 55%. En distintos municipios se reforzó la agenda de actividades culturales, gastronómicas y recreativas para atraer visitantes, aunque predominó el turismo de cercanía y las reservas de último momento. La Costa Atlántica registró niveles de ocupación inferiores a los habituales, con Mar del Plata iniciando el receso con reservas cercanas al 30%, mientras que algunos destinos del interior obtuvieron mejores resultados. Tandil, por su parte, registró ocupaciones hoteleras del 50% al 60%, aunque las cabañas alcanzaron niveles del 80% al 85%. En toda la provincia predominaron las reservas de último momento, las escapadas cortas y un consumo más moderado.

2) Ciudad de Buenos Aires. Fue uno de los destinos urbanos más elegidos estas vacaciones. Recibió más de 590.000 visitantes, que generaron un impacto económico superior a los $ 190.000 millones, impulsando la actividad hotelera, gastronómica, comercial y cultural. La ocupación hotelera promedió el 68%, con niveles superiores al 75% en los hoteles de 3 estrellas, reflejando una fuerte presencia del turismo nacional. Durante el receso se realizaron más de 500 actividades, entre las que sobresalieron la Exposición Rural de Palermo, las propuestas infantiles del Teatro Colón, la programación de la Usina del Arte, el Buenos Aires Fan Fest y una amplia agenda de espectáculos, museos, ferias y actividades gratuitas distribuidas en distintos barrios de la ciudad.

3) Catamarca. La provincia tuvo una destacada temporada, impulsada por la tradicional Fiesta del Poncho, que volvió a posicionarse como el gran atractivo turístico y cultural del receso. Durante sus diez jornadas recibió 1,7 millones de visitas, generó ventas superiores a los $ 6.100 millones y convocó a miles de artesanos, emprendedores y artistas de todo el país. San Fernando del Valle de Catamarca, una de las ciudades más concurridas, registró una ocupación hotelera del 80%, recibió 7.339 visitantes (3.336 turistas y 4.003 excursionistas) y generó un impacto económico de $ 2.243 millones. La estadía promedio fue de 3,8 noches, con un gasto diario estimado de $ 158.000 por turista y $ 60.000 por excursionista. Entre los atractivos más visitados se destacan el casco histórico, la Catedral Basílica, el Pueblo Perdido de la Quebrada y la variada oferta gastronómica y cultural de la capital, además de la Fiesta del Poncho.

4) Chaco. La provincia desarrolló una intensa agenda de actividades, con propuestas culturales, recreativas, deportivas y de naturaleza distribuidas en distintos municipios. Resistencia volvió a consolidarse como el principal polo turístico gracias a la Bienal Internacional de Escultura 2026, realizada del 17 al 26 de julio, que ofreció con entrada libre y gratuita competencias de escultura a cielo abierto, espectáculos musicales, teatro, danza, congresos, ferias gastronómicas y de artesanos, convirtiéndose en uno de los principales eventos culturales del país durante el receso invernal. La oferta provincial se completó con los circuitos de esculturas urbanas, museos y centros culturales de la capital, además de propuestas de ecoturismo en el Parque Nacional El Impenetrable, donde se promovieron experiencias de senderismo, navegación por el Río Bermejo, observación de fauna y encuentros con comunidades locales. También se destacaron Presidencia Roque Sáenz Peña, con su tradicional turismo termal, Villa Río Bermejito, Isla del Cerrito y las localidades de Juan José Castelli, Miraflores, El Espinillo, Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito y Fuerte Esperanza, que integran la región turística de El Impenetrable.

5) Chubut. Con resultados dispares entre sus principales destinos, lo más destacado fue Puerto Madryn, que registró una ocupación turística general del 40% entre el 6 y el 26 de julio, con desempeños diferenciados según el tipo de alojamiento: el 60% en apart hoteles, el 45% en hoteles, el 41% en hostels y B&B, el 38% en viviendas turísticas, el 28% en complejos turísticos y el 16% en hosterías y cabañas. El pico de movimiento se concentró durante la tercera semana de julio, favorecido por el inicio de las vacaciones en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Predominó el turismo nacional, principalmente proveniente de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén y Córdoba, con estadías de alrededor de cuatro noches, reservas de último momento y un fuerte interés por el inicio de la temporada de avistaje de ballenas. Durante el receso, la ciudad complementa su oferta con una intensa agenda de actividades por el 161º aniversario de Puerto Madryn, que incluyó la tradicional Fiesta del Desembarco, el Té Galés y la Carrera del Barril. En Trelew, las vacaciones estuvieron acompañadas por una intensa agenda de actividades culturales, recreativas y deportivas, con propuestas en museos, recorridos históricos, espectáculos y espacios públicos que convocaron a vecinos y visitantes. Entre los destinos más elegidos de la provincia también se destacaron Península Valdés, principal escenario para el turismo de naturaleza y fauna marina; Esquel y el centro de esquí La Hoya, que concentraron la demanda de turismo de nieve; y Trevelin, con sus paisajes cordilleranos y su oferta gastronómica y cultural.

6) Córdoba. La provincia volvió a ubicarse entre los destinos más elegidos del país durante las vacaciones de invierno. Entre el 4 y el 19 de julio recibió entre 378.000 y 398.000 turistas, que generaron un impacto económico de $ 116.000 millones. Solo en el primer tramo (4 al 12 de julio) ingresaron más de 200.000 visitantes, con un movimiento económico de $ 63.000 millones, mientras que en la segunda semana (13 al 19 de julio) arribaron más de 170.000 turistas, con un impacto superior a los $ 53.000 millones. El gasto promedio diario se ubicó en $ 140.000 por persona y la ocupación hotelera provincial promedió el 80%, con picos de ocupación plena en los destinos serranos durante los fines de semana. Entre los destinos más visitados se destacan Villa General Belgrano, que alcanzó el 100% de ocupación en la primera etapa y luego se mantuvo entre el 75% y el 80%; La Cumbrecita, con el 98% y luego entre el 85% y el 90%; Nono (98%), Balnearia (85%), Villa Carlos Paz (81% y luego 80%), Colonia Caroya (80%), Santa Rosa de Calamuchita (80%), Miramar de Ansenuza (78%), Los Reartes (71%), Capilla del Monte (70%), Villa Ciudad Parque (70%), además de Alta Gracia, Villa de las Rosas, Mina Clavero y Cosquín, con ocupaciones cercanas al 60%. La temporada estuvo impulsada por el fin de semana largo del 9 de Julio, una amplia agenda cultural y recreativa distribuida en toda la provincia, con propuestas como “Date una vuelta por Córdoba”, el Festival de Teatro Independiente y el Circuito del Cuarteto, además del test match entre Los Pumas y Escocia disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de la capital provincial.

7) Corrientes. Impulsada por el turismo de naturaleza, la ocupación hotelera alcanzó picos del 80% los fines de semana en los principales destinos, mientras que el promedio provincial se ubicó entre el 60% y el 70%. Colonia Carlos Pellegrini lideró los niveles de ocupación, seguida por Concepción del Yaguareté Corá, en tanto que la ciudad de Corrientes superó el 50% de ocupación en los alojamientos tradicionales. Los Esteros del Iberá volvieron a consolidarse como el principal atractivo de la temporada, acompañados por la pesca deportiva, el turismo de naturaleza y una agenda de actividades culturales y religiosas en distintos puntos de la provincia. El inicio de las vacaciones en la Provincia de Buenos Aires impulsó además un mayor flujo de visitantes hacia el destino, fortaleciendo el desempeño de la segunda parte del receso.

8) Entre Ríos. La provincia transitó una buena temporada de vacaciones de invierno, impulsada por su oferta de complejos termales, parques nacionales, turismo rural y actividades al aire libre. Durante el receso se registró una ocupación hotelera promedio del 50%, con un fuerte predominio del turismo de cercanía proveniente de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la propia provincia. Los principales destinos desplegaron una amplia agenda de propuestas culturales, recreativas y gastronómicas, consolidando a Entre Ríos como una de las principales alternativas del turismo de cercanía. Entre los lugares más visitados se destacaron las termas de Federación, Colón, Villa Elisa, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y La Paz, junto con el Parque Nacional El Palmar, el Parque Nacional Pre-Delta y los circuitos históricos y culturales de las principales ciudades. En Colón, la ocupación hotelera alcanzó el 35% durante el receso de la Región Centro (4 al 19 de julio) y se elevó al 50% con el inicio de las vacaciones en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires (20 de julio al 2 de agosto), reflejando la importancia de esos mercados emisores para el destino. Federación volvió a sobresalir entre los destinos termales, con una ocupación superior al promedio provincial, impulsada por su parque termal y una variada agenda de actividades familiares durante todo el receso. Asimismo, se destacó la Fiesta Nacional de la Colonización, en la ciudad de San José, que convocó a miles de personas durante todo el fin de semana y tuvo como gran atractivo el espectáculo de Luciano Pereyra, generando un importante movimiento turístico y fortaleciendo la actividad económica de toda la microrregión Tierra de Palmares. La temporada también estuvo acompañada por festivales, ferias de emprendedores, propuestas gastronómicas, espectáculos musicales, actividades deportivas y experiencias vinculadas al turismo de naturaleza y al patrimonio histórico, distribuidas en los distintos corredores turísticos de la provincia.

9) Formosa. Cerró una temporada intensa, con una ocupación hotelera del 70%, un gasto promedio de $ 110.000 por persona por día y un importante impacto económico sobre los sectores de alojamiento, gastronomía, transporte, guías de turismo, comercios y productores regionales y artesanales de las comunidades originarias. La ciudad de Formosa concentró buena parte de la actividad con una variada agenda deportiva, cultural y recreativa. Entre los eventos más convocantes se destacaron la Ultramaratón Formosa Copa Argentina sobre el circuito costero Vuelta Fermoza, el Campeonato de Karting del NEA y los partidos del Torneo Federal A protagonizados por San Martín de Formosa y Sol de América. En el plano cultural sobresalieron el Pericón Nacional por el Día de la Independencia, la 3ª edición del Festival Regional del Alfajor y las tradicionales ferias de emprendedores y artesanos, complementadas con propuestas en la Reserva de Biósfera Laguna Oca, el Parque Acuático 17 de Octubre, el Museo Ferroviario, y el Paseo Costanero. En el interior provincial también hubo una intensa actividad, con el Concurso Regional del M’beyú en Laguna Naineck y la 42ª edición del Festival de la Yerra en Gran Guardia. A su vez, el oeste formoseño volvió a destacarse como uno de los principales polos turísticos gracias al Bañado La Estrella, una de las Siete Maravillas Naturales de la Argentina, donde Las Lomitas y Fortín La Soledad alcanzaron ocupación plena (100%), recibiendo contingentes provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Chaco, además del inicio de la temporada de turismo de naturaleza y observación de aves, actividad que convierte a Formosa en uno de los destinos más importantes del país para el avistaje de avifauna.

10) Jujuy. La temporada cerró con más de 500.000 pernoctes, una ocupación hotelera promedio del 79%, un gasto diario promedio por turista de $ 130.050 y una estadía media de 3,1 noches. Durante el último fin de semana del receso, la ocupación hotelera superó el 80% en los principales destinos turísticos, mientras que el inicio de la temporada ya había mostrado una ocupación del 77% durante el fin de semana largo del 9 de Julio, anticipando el intenso movimiento que se registró a lo largo del mes. Entre los destinos más visitados se destacaron la Quebrada de Humahuaca (Patrimonio Mundial de la UNESCO), Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, Maimará, las Salinas Grandes, Yala, San Salvador de Jujuy y las Yungas jujeñas, impulsados por una variada agenda de actividades culturales, gastronómicas y recreativas. El turismo patrimonial, la gastronomía regional, los paisajes naturales y las festividades tradicionales volvieron a posicionar a Jujuy entre los destinos con mejor desempeño de la temporada invernal.

11) La Pampa. La provincia ofreció una amplia programación para las vacaciones, con actividades culturales, recreativas, deportivas y gastronómicas distribuidas en distintas localidades. Museos, parques, reservas naturales, ferias, espectáculos, y propuestas para toda la familia formaron parte de una agenda destinada a promover el turismo interno y el disfrute de residentes y visitantes. Entre los destinos más visitados se destacaron Santa Rosa, General Pico, Parque Luro, Casa de Piedra, Victorica, Telén y el Parque Nacional Lihué Calel, además de los circuitos vinculados al turismo rural y de naturaleza. Sin embargo, el balance del sector turístico fue moderado: empresarios hoteleros y gastronómicos señalaron que la ocupación y el movimiento de visitantes se ubicaron por debajo de las expectativas, con predominio de escapadas de corta duración y un consumo más contenido. En General Pico, uno de los puntos con mayor actividad durante el receso, el Museo Provincial de Historia Natural recibió más de 1.200 visitantes durante la primera semana de las vacaciones de invierno. La programación incluyó muestras permanentes y temporarias, talleres, actividades educativas y propuestas para toda la familia.

12) La Rioja. La provincia cerró una positiva temporada de invierno, impulsada por el programa PreViaje Riojano y una variada oferta de naturaleza, cultura y gastronomía. La ocupación hotelera promedió el 65%, con picos superiores al 80% en los principales destinos del oeste y los Llanos Riojanos, un impacto económico superior a los $ 12.000 millones, un gasto promedio diario de $ 110.000 por persona y una estadía media de 3,5 noches. Los principales mercados emisores fueron Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Entre los destinos más visitados se destacaron Chilecito, Villa Unión, Olta, el Parque Nacional Talampaya, Famatina, la Cuesta de Miranda, el Parque Provincial El Chiflón y la ciudad de La Rioja, favorecidos por una amplia agenda de actividades culturales, gastronómicas y recreativas. Uno de los principales motores de la temporada fue el PreViaje Riojano, mediante el cual el gobierno provincial destinó $ 250 millones en vouchers Chachos para incentivar el turismo interno, iniciativa que terminó movilizando más de $ 794 millones en consumo turístico dentro de la provincia, fortaleciendo la actividad de hoteles, gastronomía, prestadores y comercios.

13) Mendoza. La provincia estuvo entre los destinos más elegidos del invierno, con la llegada de 400.725 turistas, una ocupación hotelera promedio del 74%, una estadía media de 4,7 noches (5,7 días) y un impacto económico estimado en $ 194.189,5 millones. El gasto promedio diario fue de $ 103.105 por persona, alcanzando los $ 124.058 entre quienes se alojaron en establecimientos hoteleros y los $ 52.104 entre quienes se hospedaron en viviendas de alquiler, familiares o amigos. Los destinos con mayor ocupación fueron Potrerillos (85%), Ruta 82 y Cacheuta (83%), Malargüe (82%), Uspallata (80%), las Villas de San Rafael (78%), la Ciudad de San Rafael (73%) y el Gran Mendoza (72%), consolidando la fuerte demanda de la alta montaña, el enoturismo y los principales centros urbanos. El Gran Mendoza concentró el mayor movimiento, con 217.964 turistas y un impacto económico superior a los $ 102.159 millones, seguido por las Villas de San Rafael (40.671 turistas), Ciudad de San Rafael (29.432), Malargüe (29.308) y Tunuyán (22.980). La temporada también se vio favorecida por el escalonamiento del calendario de vacaciones de invierno en Argentina, Chile y Brasil, que permitió extender durante varias semanas el flujo de visitantes nacionales e internacionales hacia la provincia.

14) Misiones. La provincia registró una buena temporada de vacaciones de invierno, con una ocupación hotelera promedio del 73%, más de 30.000 arribos, una estadía de tres noches y un importante movimiento del turismo nacional, regional e internacional. El gasto promedio diario se estimó en $ 98.000 por persona, aunque algunos destinos alcanzaron valores superiores, como Leandro N. Alem, con el 90% de ocupación y una estadía promedio de dos días. Los destinos con mayor demanda fueron Posadas (86%), Puerto Iguazú (85%), Oberá (61%), San Ignacio (60%), Aristóbulo del Valle (59%), Eldorado (66% promedio durante el receso) y El Soberbio (42%), mientras que las Cataratas del Iguazú continuaron siendo el principal atractivo turístico de la provincia. También se destacaron los parques provinciales, las reducciones jesuíticas y el Parque Temático de la Cruz, en Santa Ana, que recibió más de 400 visitantes en una de las jornadas del receso. En El Soberbio, pese a que la crecida del Río Uruguay mantuvo inhabilitados los Saltos del Moconá, la oferta de senderismo, avistaje de aves y turismo de naturaleza permitió sostener la actividad. La temporada estuvo acompañada por una amplia agenda de eventos culturales, deportivos y recreativos en toda la provincia. En Posadas, el movimiento turístico se vio reforzado por competencias automovilísticas y otras actividades deportivas; en Eldorado se realizaron el Festival de Invierno (1.200 asistentes), la Merienda de Invierno (500 participantes), el programa Maravilloso Mundo del CIC (600 asistentes) y recorridos guiados gratuitos por la ciudad, además de competencias deportivas regionales. En Leandro N. Alem se destacó la preparación del Rally Misionero, mientras que el turismo interno mostró un fuerte crecimiento en los emprendimientos de agroturismo de Guaraní, Campo Ramón y Colonia Alberdi.

15) Neuquén. Con un fuerte movimiento turístico en los destinos de nieve y montaña, San Martín de los Andes encabezó la ocupación hotelera con el 75%, seguido por Villa La Angostura (70%), Villa Pehuenia-Moquehue (70%), Caviahue-Copahue (70%), Neuquén capital (65%), Junín de los Andes (40%) y Villa Traful (30%). El gasto promedio diario se estimó en $ 150.000 por persona en la ciudad de Neuquén y alrededor de $ 250.000 en los principales destinos turísticos de la cordillera, impulsando la actividad hotelera, gastronómica, comercial y de servicios. La agenda de espectáculos, actividades recreativas, propuestas gastronómicas y eventos culturales fortaleció el movimiento de visitantes en la capital provincial, mientras que los destinos cordilleranos concentraron la demanda gracias a su tradicional oferta de esquí, snowboard, parques de nieve, lagos, termas y turismo de naturaleza, consolidando a Neuquén como uno de los grandes protagonistas de la temporada invernal.

16) Río Negro. La provincia tuvo una muy buena temporada de invierno, siendo uno de los principales destinos de nieve del país. Bariloche volvió a liderar el movimiento turístico con una ocupación hotelera del 90%, impulsada por las abundantes nevadas, la apertura de la mayor parte de las pistas del Cerro Catedral y una conectividad aérea reforzada con vuelos nacionales e internacionales, especialmente desde Brasil. El dinamismo también alcanzó a otros destinos cordilleranos como El Bolsón, con el Cerro Perito Moreno, y Dina Huapi, mientras que el resto de la provincia también mostró un buen desempeño: Playas Doradas alcanzó una ocupación del 90%, Viedma y el Valle registraron el 80% y Las Grutas llegó al 70%, manteniendo actividad junto con San Antonio Oeste y San Antonio Este mediante propuestas de naturaleza, gastronomía y recreación. La temporada estuvo acompañada por una amplia oferta de esquí, snowboard, caminatas con raquetas, trineos, tubing, excursiones lacustres y experiencias gastronómicas, consolidando a la cordillera rionegrina como el gran motor del invierno provincial. Las intensas nevadas de la segunda quincena permitieron habilitar nuevas pistas y mejorar las condiciones de los centros invernales, generando uno de los mejores cierres de temporada de los últimos años.

17) Salta. La provincia consolidó una buena temporada de invierno con la llegada de 267.628 turistas, sobre una infraestructura de 22.975 plazas hoteleras, impulsada por una agenda federal de más de 1.500 actividades culturales, deportivas y gastronómicas desarrolladas en los 60 municipios. Los destinos con mayor ocupación fueron La Caldera y la ciudad de Salta (71%), Rosario de la Frontera (69,2%), Cachi (63,4%) y Cafayate (62,7%), a los que se sumaron San Lorenzo, San Antonio de los Cobres, los Valles Calchaquíes y la Quebrada del Toro entre los lugares más elegidos. La ciudad de Salta se ubicó además entre los cuatro destinos más demandados del país durante el receso invernal, junto con Bariloche, Puerto Iguazú y Mendoza. La temporada estuvo acompañada por grandes eventos deportivos y culturales, como los partidos de Boca Juniors y River Plate en el estadio Padre Ernesto Martearena, las funciones del Circo Ánima de Flavio Mendoza, el 41° Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal de Chicoana y el 1° Concurso Provincial de Comida al Disco. La conectividad aérea también alcanzó niveles récord, con 118.193 pasajeros movilizados por el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes. Entre los principales atractivos turísticos, la red provincial de museos recibió más de 55.000 visitantes, el complejo de teleféricos San Bernardo y Ala Delta movilizó 56.500 usuarios, y el Tren a las Nubes alcanzó una ocupación promedio del 90%, transportando 7.541 pasajeros en 20 salidas.

18) San Juan. La provincia desplegó una de las agendas más amplias del país para las vacaciones de invierno, con más de 400 actividades culturales, recreativas, deportivas, gastronómicas y turísticas distribuidas en los 19 departamentos. La programación incluyó espectáculos, ferias, visitas guiadas, circuitos patrimoniales, experiencias de enoturismo, turismo aventura y propuestas para toda la familia, con el objetivo de incentivar el movimiento turístico en todo el territorio. Entre los destinos más visitados se destacaron el Parque Provincial Ischigualasto, el Dique Punta Negra, la Ruta del Vino, el Parque Nacional El Leoncito, el Cerro Mercedario, además de los circuitos históricos y culturales de la ciudad de San Juan y los departamentos de Rivadavia, Rawson, Ullum, Iglesia, Jáchal, Calingasta y Valle Fértil. La estrategia permitió distribuir el flujo de visitantes entre los distintos destinos de la provincia, fortaleciendo tanto el turismo de naturaleza como el cultural y gastronómico.

19) San Luis. La provincia registró una ocupación hotelera promedio del 53% durante las vacaciones. El movimiento turístico fue impulsado por una intensa agenda cultural, deportiva y recreativa desplegada en todo el territorio, con actividades para todas las edades que se extendieron hasta el 2 de agosto. Según el Observatorio Turístico provincial, San Gerónimo y Balde fueron los destinos con mayor nivel de concurrencia, seguidos por Cortaderas, Quines y La Carolina, mientras que Villa de Merlo, Luján, Villa de la Quebrada, San Francisco del Monte de Oro y Potrero de los Funes mantuvieron un flujo turístico sostenido. Entre los destinos más visitados también se destacaron El Trapiche, Los Molles, Juana Koslay, la ciudad de San Luis y el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Sobresalió además la iniciativa de La Carolina, que sorteó oro entre los turistas alojados en la localidad, reforzando su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos del invierno. El perfil de los visitantes mostró un claro predominio del turismo nacional: el 67% llegó desde Buenos Aires, seguido por Mendoza (9%), Córdoba (9%), Santa Fe (7%) y San Juan (5%); el 98% viajó en automóvil, el 83% lo hizo en familia, y las cabañas (42%) y hoteles (37%) fueron los alojamientos más elegidos. La temporada estuvo acompañada por una amplia programación de actividades organizada en toda la provincia. Ferias gastronómicas y de emprendedores, espectáculos musicales, visitas guiadas, senderismo, cicloturismo, cabalgatas, turismo religioso, reservas naturales, festivales gastronómicos y propuestas culturales se desarrollaron en localidades como Villa de Merlo, Potrero de los Funes, El Trapiche, Cortaderas, San Francisco del Monte de Oro, Villa Mercedes, Juana Koslay, La Carolina, Villa de la Quebrada, La Toma y la ciudad de San Luis.

20) Santa Cruz. La provincia fortalece su oferta para las vacaciones de invierno con propuestas que combinan nieve, naturaleza y patrimonio. Uno de los principales atractivos fue el Centro de Esquí Valdelén, en Río Turbio, la única pista de esquí de Santa Cruz, que recibió visitantes de distintos puntos de la provincia y de la Patagonia para la práctica de esquí y snowboard. También sobresalieron El Calafate, con el glaciar Perito Moreno y las actividades invernales en el Parque Nacional Los Glaciares; El Chaltén, elegido por quienes buscan senderismo y turismo de naturaleza; y Puerto Santa Cruz, que promovió su oferta de paseos por el estuario, circuitos históricos y experiencias al aire libre. La provincia continuó, además, impulsando la diversificación de su propuesta turística con inversiones y nuevos servicios orientados a consolidar el turismo durante todo el año y ampliar el atractivo de la temporada invernal.

21) Santa Fe. La provincia registró un buen desempeño durante las vacaciones, con un movimiento económico de $ 59.767 millones, un gasto promedio diario de $ 156.627 por turista, el arribo de 365.336 visitantes (121.779 fueron turistas y 243.558 excursionistas) y una estadía promedio de 3,5 noches. La ocupación hotelera y parahotelera promedio alcanzó el 50,4%, con una mejora desde el 46% en el primer tramo de julio hasta el 53% en la segunda parte del receso. Durante el mes se desarrollaron 220 eventos en todo el territorio, que convocaron a más de 600.000 santafesinos, turistas y excursionistas, consolidando a la provincia como un destino activo durante todo el invierno. Rosario volvió a ser uno de los principales polos turísticos, mientras que la agenda incluyó fiestas populares, festivales gastronómicos, eventos deportivos y propuestas culturales en las distintas regiones provinciales. La ciudad de Santa Fe, capital provincial, cerró las vacaciones de invierno con un impacto económico estimado en $ 2.470 millones, impulsado por la llegada de visitantes de 11 provincias argentinas. Más de 200.000 personas participaron de las actividades organizadas durante el receso, mientras que la estadía promedio alcanzó las 3,5 noches. Además, la ocupación hotelera mostró una mejora respecto del invierno anterior, consolidando a la ciudad como uno de los principales destinos urbanos de la región. Entre las propuestas más convocantes a lo largo de toda la provincia se destacaron el Circuito de las Infancias, disfrutado por más de 140.000 personas; la Fiesta Nacional de la Pesca del Amarillo en Helvecia, que convocó a 169 embarcaciones y pescadores de todo el país; Viví Aristóbulo, con 110.000 asistentes; el Festival Invernal de la Cerveza y la Feria del Sol y de la Luna, que reunieron a más de 100.000 personas; La Diseña y Cafecito con 30.000 asistentes; y una amplia agenda de actividades culturales, gastronómicas y recreativas para toda la familia.

22) Santiago del Estero. La provincia registró un buen desempeño, impulsada por la combinación del turismo urbano y termal. Termas de Río Hondo alcanzó el 100% de reservas en todas las categorías hoteleras (5, 4, 3, 2 y 1 estrellas, además de apart hoteles y residenciales), sobre una oferta relevada de 14.876 plazas distribuidas en 22 establecimientos. En el conglomerado Santiago del Estero-La Banda, el relevamiento también mostró el 100% de reservas en 24 hoteles, apart hoteles y residenciales, que reúnen 2.462 plazas, mientras que las segundas residencias y alojamientos alternativos registraron ocupación plena. En el interior provincial, Villa Ojo de Agua y Sumampa alcanzaron una ocupación promedio del 70%, y la Hostería Provincial de Villa La Punta llegó al 100%, favorecida por la fiesta patronal de la Virgen del Carmen. En conjunto, se estimó el arribo de 80.000 turistas y excursionistas, con una estadía promedio de dos días y dos noches, un gasto diario de $ 100.000 por persona y un impacto económico cercano a los $ 8.900 millones. La agenda de invierno estuvo acompañada por la Feria Artesanal del Parque Aguirre, la Vigilia y los festejos por el 473° aniversario de la ciudad de Santiago del Estero, además de intervenciones culturales y espectáculos que reforzaron el atractivo del destino.

23) Tierra del Fuego. Volvió a consolidarse como uno de los principales destinos de nieve del país durante las vacaciones de invierno, con una ocupación hotelera y parahotelera promedio del 87%, una estadía media de cuatro noches y un gasto diario estimado en $ 380.000 por turista. La temporada estuvo impulsada por la Fiesta Nacional del Invierno, la ampliación de la oferta turística y una intensa agenda de actividades. Ushuaia concentró el mayor movimiento de visitantes, con propuestas de esquí, snowboard, caminatas con raquetas, paseos en motos de nieve, trineos tirados por perros y navegación por el Canal Beagle. La Fiesta Nacional del Invierno incluyó actividades en el Cerro Martial, una Master Class de Esquí de Fondo en Tierra Mayor, el evento central en Cerro Castor con la tradicional Bajada de Antorchas, degustaciones gastronómicas y espectáculos en vivo, y un cierre con marcha nocturna de esquí de fondo y propuestas musicales. También se destacaron la gastronomía fueguina, con la centolla, el cordero patagónico y la merluza negra como productos emblemáticos, junto con los paisajes del Parque Nacional Tierra del Fuego y los valles nevados. El Cerro Castor, el centro de esquí más austral del mundo, volvió a ser el principal atractivo de la temporada, acompañado por los centros invernales del Valle de Tierra Mayor, Las Cotorras y Cerro Martial.

24) Tucumán. La provincia registró un muy buen desempeño durante las vacaciones de invierno, destacándose entre los destinos más elegidos del norte argentino. En el inicio del receso recibió 65.180 turistas, que generaron un impacto económico cercano a los $ 7.000 millones, impulsando la actividad hotelera, gastronómica, comercial y de servicios. La ocupación hotelera y parahotelera promedio alcanzó el 65%, con los mejores registros en Yerba Buena y Monteros (89%), seguidos por San Javier (72%), San Miguel de Tucumán (69%), Tafí del Valle (64%), El Cadillal (50%) y San Pedro de Colalao (20%). La estadía promedio fue de 3,5 noches. La temporada estuvo impulsada por los festejos del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia y una agenda con más de 150 actividades culturales, gastronómicas, deportivas y recreativas distribuidas en toda la provincia. Entre las propuestas más convocantes sobresalieron la Vigilia Patria, el Gran Desfile Cívico Militar, la tradicional Feria de Simoca, el evento Mundo Animé, las competencias de vela y mountain bike en El Cadillal, además de espectáculos musicales, circuitos históricos, city tours, la Ruta de la Empanada y diversas actividades vinculadas a la gastronomía regional. Según el Ente Tucumán Turismo, el balance fue positivo y confirmó la consolidación de la provincia como uno de los destinos más competitivos del invierno argentino.



Fuente: CAME-Confederación Argentina de la Mediana Empresa y Observatorio Argentino de Turismo CAT-Cámara Argentina de Turismo.



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