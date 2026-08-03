Mancini 590

Olga Ortigoza: "Un paro docente con altísima adhesión en todo el país, reclamando la reapertura de la paritaria nacional"

"Denunciando el Presupuesto educativo nacional, uno de los más bajos de la historia, con el 0,75% del PBI, cuando la ley establece que debe ser del 6%. La situación de la escuela pública es agobiante. El Gobierno ni siquiera convoca, y niega, la paritaria nacional docente. Desde que asumió se niega a discutir con los docentes. Nos niega, nos ningunea, la única respuesta es la ley que prohíbe el derecho de huelga", adujo la secretaria de Prensa y Difusión de SUTEBA La Matanza.
3 de Agosto de 2026 11:27hs
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