Las exportaciones de yerba mate crecieron 6% interanual en el primer semestre de 2026

El crecimiento permitió compensar en parte la retracción del mercado interno, con ventas totales apenas por debajo de las del mismo tramo de 2025.

3 de Agosto de 2026 09:45hs

Las exportaciones de yerba mate registraron en junio un salto que compensó la retracción del mercado interno en el primer semestre, que terminó con ventas totales apenas por debajo de las del mismo tramo de 2025.

Según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, en junio salieron del país 7.040.971 kilos, la tercera mejor marca histórica. Con ese volumen, el semestre cerró con 25.897.279 kilos exportados, casi 6% más que en igual período del año pasado, cuando los despachos habían llegado a 24.495.147 kilos. A la par, India habilitó el ingreso del producto como alimento y redujo los aranceles, un cambio que podría sostener un nuevo récord anual.

El mercado interno mostró en junio uno de sus mejores registros del último lustro, con 23.458.938 kilos enviados desde los molinos a las góndolas. Sin embargo, el balance semestral fue negativo: los argentinos demandaron 137.336.991 kilos entre enero y junio, frente a 138.279.554 kilos del mismo período de 2025. En total, la comercialización sumó 163.234.270 kilos y apenas superó en medio millón de kilos la cifra del año anterior, gracias al mayor empuje externo.

La cosecha también repuntó en junio, con 142.216.329 kilos ingresados a secaderos, aunque el semestre terminó con una baja superior al 7% y una merma de 32 millones de kilos respecto de 2025. En ese contexto, productores cuestionan los datos oficiales y advierten que la disponibilidad de hoja verde es escasa. La discusión por la crisis del sector sumó además el respaldo del gobernador de Misiones y del obispo de Posadas, que reclamaron mejores precios, protección para los trabajadores rurales y la recuperación de las facultades del INYM.