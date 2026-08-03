La científica argentina Renata Reinheimer fue distinguida como Emprendedora del Año 2026

Investigadora del Conicet y cofundadora de la empresa biotecnológica INFIRA, desarrolló su trabajo en Santa Fe y alcanzó el premio WIPO Global Awards, otorgado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dependiente de Naciones Unidas.
3 de Agosto de 2026 12:43hs
La científica argentina Renata Reinheimer fue distinguida como Emprendedora del Año 2026
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La científica argentina Renata Reinheimer recibió uno de los reconocimientos más relevantes de la innovación científica internacional y fue distinguida además como Emprendedora del Año 2026. Investigadora del Conicet y cofundadora de la empresa biotecnológica INFIRA, desarrolló su trabajo en Santa Fe y alcanzó el premio WIPO Global Awards, otorgado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dependiente de Naciones Unidas.

Su proyecto llevó más de quince años de investigación y una serie prolongada de ensayos en laboratorio hasta convertir una pregunta académica en una aplicación concreta. Reinheimer y su equipo partieron del estudio de las gramíneas y de los cambios que sufrieron cultivos como el maíz, el trigo y el arroz durante la domesticación, cuando perdieron rasgos presentes en sus ancestros, entre ellos la capacidad de rebrotar tras la cosecha.

A partir del trabajo conjunto con científicos de la Universidad Nacional del Litoral y del Conicet, el grupo identificó bases genéticas vinculadas con esas características. Ese avance permitió fundar INFIRA en 2020 y orientar el desarrollo hacia el campo, con una empresa que hoy registra patentes concedidas y solicitudes en 33 países, además de presencia de marca en los cinco continentes.

La tecnología busca transformar cultivos anuales en variedades perennes, capaces de vivir varios años y volver a crecer después de cada recolección. Según la investigadora, esa innovación podría mejorar los rendimientos, bajar los costos de producción y aportar beneficios para el suelo, al mismo tiempo que reduce la necesidad de volver a sembrar en cada campaña.

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